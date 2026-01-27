기사 검색
허경환, 배우 이세희 친언니와 소개팅…사진 본 전현무도 ‘격한 호응’

입력 :2026-01-27 15:56:58
수정 :2026-01-27 15:56:58
사진=JTBC ‘혼자는 못 해’ 캡처
사진=JTBC ‘혼자는 못 해’ 캡처


개그맨 허경환이 배우 이세희의 형부가 될 준비에 나섰다.

오는 27일 밤 방송되는 JTBC ‘혼자는 못 해’에서는 연예계 대표 운동 마니아들이 모여 이색 투어를 떠난다. 이날 허경환은 특유의 능청스러운 입담으로 전현무, 추성훈, 이수지, 이세희를 쥐락펴락하는 예능감을 뽐냈다.

허경환은 출연 계기를 묻는 이수지에게 “틈내서 왔다”며 생색을 내는가 하면 후배 이수지에게 “너 요즘 방송 가려서 하니?”라고 돌직구를 날려 현장을 웃음바다로 만들었다. ‘파이터’ 추성훈에게는 방송 태도를 지적하는 담대함을 보였다.

운동 투어인 만큼 자존심을 건 몸싸움도 피할 수 없었다. 주짓수 유단자로 알려진 허경환은 실전 파이터 추성훈과 깜짝 대결을 펼친다.

번외 경기로 치러진 전현무와 이수지의 대결 역시 역대급 명장면을 예고했다.

무엇보다 관심을 끄는 것은 허경환의 ‘결혼 야심’이었다. 그는 “올해 새로운 목표가 생겼다”고 폭탄 선언을 하며 이세희의 친언니와 소개팅 성사 직전이라는 사실을 깜짝 고백했다.

이세희 친언니의 사진을 확인한 전현무마저 격한 호응을 보였다. 허경환은 핑크빛 내막을 털어놔 현장을 후끈 달아오르게 했다. 허경환과 이세희의 친언니 사이 뜻밖의 인연도 밝혀질 예정이다.

‘혼자는 못 해’는 이날 오후 10시 30분 방송된다.

온라인뉴스부
