기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

김나영♥마이큐, 두 아들과 함께한 ‘완전체 화보’

입력 :2026-01-27 16:26:49
수정 :2026-01-27 16:26:49
사진=노스페이스
사진=노스페이스


방송인 김나영과 가수 마이큐가 두 아들 신우·이준 형제와 함께 가족 화보를 찍었다.

글로벌 아웃도어 브랜드 노스페이스는 27일 김나영 가족과 함께 진행한 2026 S/S 시즌 화보를 전격 공개했다. 이번 화보는 네 사람이 한 가족이 되어 공식적으로 보여주는 첫 가족 동반 행보라는 점에서 업계와 대중의 뜨거운 관심을 받았다.

공개된 사진 속 김나영은 긴 팔다리를 뽐낸 모델 아우라로 기능성 아웃도어 의상을 하이패션으로 승화시켰다. 그의 곁을 지키는 두 아들 신우와 이준은 아이 특유의 천진난만한 에너지를 발산하며 키즈 아웃도어룩을 완벽하게 소화했다.

남편 마이큐는 이들과 한 가족의 어우러져 특유의 세련되면서도 편안한 무드는 아웃도어 의류를 소화하고 있다. 그는 여러 방송을 통해 아이들과 자연스럽게 교감하는 모습은 ‘다정한 아빠’의 정석을 보여준 바 있다.

2015년 비연예인과 결혼해 두 아들을 둔 김나영은 2019년 이혼했다. 이후 마이큐와 4년 열애 끝에 지난해 10월 재혼했다.

그는 유튜브 채널 “김나영의 노필터TV”를 통해 가족의 일상을 공유하고 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
김나영과 마이큐는 언제 재혼했는가?
인기기사
에스파 윈터, ‘순백의 여신’
‘우아한’ 런웨이
볼하트 하는 이나영
이나영 ‘아너: 그녀들의 법정’으로 드라마 복귀
포즈 취하는 이나영
포즈 취하는 정은채
포즈 취하는 이청아
드라마 ‘아너: 그녀들의 법정’의 그녀들
드라마 ‘아너: 그녀들의 법정’의 그녀들
포즈 취하는 이청아
포즈 취하는 정은채
이나영 ‘아너: 그녀들의 법정’으로 드라마 복귀
성시경 “결혼했고, 애도 있다”…폭탄 발언에 모두가 놀랐다

성시경 “결혼했고, 애도 있다”…폭탄 발언에 모두가 놀랐다
이영자, 이태원서 술 마시다 실신…소주병에 남은 술 ‘충격’

이영자, 이태원서 술 마시다 실신…소주병에 남은 술 ‘충격’
“♥김우빈 한정 까불이” 신민아, 신혼여행 사진 대방출

“♥김우빈 한정 까불이” 신민아, 신혼여행 사진 대방출
장모·처형 성폭행한 30대 사위…“반성 의문” 징역 13년 확정

장모·처형 성폭행한 30대 사위…“반성 의문” 징역 13년 확정
“보험금 노렸다” 함께 탈북한 남동생 살해한 누나…남편은 숨진 채 발견

“보험금 노렸다” 함께 탈북한 남동생 살해한 누나…남편은 숨진 채 발견
‘아들 다섯’ 정주리, 합가 도중 넷째 임신…“언제 한 거냐”

‘아들 다섯’ 정주리, 합가 도중 넷째 임신…“언제 한 거냐”
李대통령 “한국인 건드리면 패가망신…전 세계 보여줄 것”

李대통령 “한국인 건드리면 패가망신…전 세계 보여줄 것”
류시원 “나 데뷔했을 때 아내는 3살”…‘대치동 여신’ 아내 공개한 이유

류시원 “나 데뷔했을 때 아내는 3살”…‘대치동 여신’ 아내 공개한 이유
북한서 헤엄쳐 온 ‘귀순 멧돼지’의 최후…두 달 만에 소청도서 사살

북한서 헤엄쳐 온 ‘귀순 멧돼지’의 최후…두 달 만에 소청도서 사살
인기 클릭
Weekly Best

  1. 박나래 “뭐라도 해야죠”…막걸리 수업 듣는 근황 ‘포착’

    박나래 “뭐라도 해야죠”…막걸리 수업 듣는 근황 ‘포착’

  2. 87세 전원주, 연하 남친 만나더니…확 달라진 얼굴 ‘깜짝’

    87세 전원주, 연하 남친 만나더니…확 달라진 얼굴 ‘깜짝’

  3. “시어머니=숙주” 충격 1년, 결국 이혼 절차… 남편 심경 들어보니

    “시어머니=숙주” 충격 1년, 결국 이혼 절차… 남편 심경 들어보니

  4. ‘하반신 마비’ 박위, 다시 두 발로 섰다…♥송지은 “남편 멋져”

    ‘하반신 마비’ 박위, 다시 두 발로 섰다…♥송지은 “남편 멋져”

  5. “엉덩이 그만 만져” ‘신지♥문원’ 달콤한 예비 부부

    “엉덩이 그만 만져” ‘신지♥문원’ 달콤한 예비 부부
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘우아한’ 런웨이

‘우아한’ 런웨이

모델들이 26일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크에서 레바논 디자이너 조르주 호베이카의 ‘2026 봄/여름 컬렉션’ 의상을
‘시선 집중’ 시사회 레드카펫

‘시선 집중’ 시사회 레드카펫

할리우드 스타들이 20일(현지시간) 미국 뉴욕 AMC 링컨 스퀘어에서 열린 영화 ‘머시’(Mercy) 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를