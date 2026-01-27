기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

-18kg 한그루, 인형 미모 근황 “아이돌인 줄”

입력 :2026-01-27 17:22:56
수정 :2026-01-27 17:22:56
사진=한그루 인스타그램 캡처
사진=한그루 인스타그램 캡처


배우 한그루가 인형 미모를 뽐냈다.

한그루는 27일 자신의 인스타그램에 “새롭게 유튜브를 시작했고 오늘 드디어 첫 영상이 공개되었어요”라는 반가운 소식과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 한그루는 변함없는 미모로 시선을 압도했다. 가녀린 어깨라인이 돋보이는 오프숄더 옷을 입은 채 허공을 응시하는 그의 모습에서는 신비로우면서도 성숙해진 분위기를 뿜어내고 있다. 또 시크하게 자른 단발머리는 뚜렷한 이목구비를 더욱 돋보이게 한다.

한그루는 과거 쌍둥이 출산 후 체중이 60kg까지 늘었다가 꾸준한 노력으로 42kg까지 감량해 화제가 된 바 있다.

사진=한그루 인스타그램 캡처
사진=한그루 인스타그램 캡처


한그루는 지난 2015년 9살 연상의 사업가와 결혼해 2017년 쌍둥이 남매를 출산했다. 하지만 결혼 7년 만인 지난 2022년 갑작스러운 합의 이혼 소식을 전했다.

이혼 후 홀로 쌍둥이를 양육하며 활동이 뜸했던 한그루는 이제 ‘배우’이자 ‘유튜버’로서 새로운 도전에 나선다. 한그루는 새로 개설한 유튜브 채널을 통해 일상을 가감 없이 보여줄 계획이다.

한때의 아픔을 딛고 스스로 빛나는 길을 택한 한그루. 꽃처럼 다시 피어난 그의 화려한 외출에 동료 연예인들과 팬들의 진심 어린 응원이 쏟아지고 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
한그루가 새롭게 시작한 활동 분야는?
인기기사
에스파 윈터, ‘순백의 여신’
‘우아한’ 런웨이
볼하트 하는 이나영
이나영 ‘아너: 그녀들의 법정’으로 드라마 복귀
포즈 취하는 이나영
포즈 취하는 정은채
포즈 취하는 이청아
드라마 ‘아너: 그녀들의 법정’의 그녀들
드라마 ‘아너: 그녀들의 법정’의 그녀들
포즈 취하는 이청아
포즈 취하는 정은채
이나영 ‘아너: 그녀들의 법정’으로 드라마 복귀
성시경 “결혼했고, 애도 있다”…폭탄 발언에 모두가 놀랐다

성시경 “결혼했고, 애도 있다”…폭탄 발언에 모두가 놀랐다
이영자, 이태원서 술 마시다 실신…소주병에 남은 술 ‘충격’

이영자, 이태원서 술 마시다 실신…소주병에 남은 술 ‘충격’
“♥김우빈 한정 까불이” 신민아, 신혼여행 사진 대방출

“♥김우빈 한정 까불이” 신민아, 신혼여행 사진 대방출
장모·처형 성폭행한 30대 사위…“반성 의문” 징역 13년 확정

장모·처형 성폭행한 30대 사위…“반성 의문” 징역 13년 확정
“보험금 노렸다” 함께 탈북한 남동생 살해한 누나…남편은 숨진 채 발견

“보험금 노렸다” 함께 탈북한 남동생 살해한 누나…남편은 숨진 채 발견
‘아들 다섯’ 정주리, 합가 도중 넷째 임신…“언제 한 거냐”

‘아들 다섯’ 정주리, 합가 도중 넷째 임신…“언제 한 거냐”
李대통령 “한국인 건드리면 패가망신…전 세계 보여줄 것”

李대통령 “한국인 건드리면 패가망신…전 세계 보여줄 것”
류시원 “나 데뷔했을 때 아내는 3살”…‘대치동 여신’ 아내 공개한 이유

류시원 “나 데뷔했을 때 아내는 3살”…‘대치동 여신’ 아내 공개한 이유
북한서 헤엄쳐 온 ‘귀순 멧돼지’의 최후…두 달 만에 소청도서 사살

북한서 헤엄쳐 온 ‘귀순 멧돼지’의 최후…두 달 만에 소청도서 사살
인기 클릭
Weekly Best

  1. 박나래 “뭐라도 해야죠”…막걸리 수업 듣는 근황 ‘포착’

    박나래 “뭐라도 해야죠”…막걸리 수업 듣는 근황 ‘포착’

  2. 87세 전원주, 연하 남친 만나더니…확 달라진 얼굴 ‘깜짝’

    87세 전원주, 연하 남친 만나더니…확 달라진 얼굴 ‘깜짝’

  3. “시어머니=숙주” 충격 1년, 결국 이혼 절차… 남편 심경 들어보니

    “시어머니=숙주” 충격 1년, 결국 이혼 절차… 남편 심경 들어보니

  4. ‘하반신 마비’ 박위, 다시 두 발로 섰다…♥송지은 “남편 멋져”

    ‘하반신 마비’ 박위, 다시 두 발로 섰다…♥송지은 “남편 멋져”

  5. “엉덩이 그만 만져” ‘신지♥문원’ 달콤한 예비 부부

    “엉덩이 그만 만져” ‘신지♥문원’ 달콤한 예비 부부
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘우아한’ 런웨이

‘우아한’ 런웨이

모델들이 26일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크에서 레바논 디자이너 조르주 호베이카의 ‘2026 봄/여름 컬렉션’ 의상을
‘시선 집중’ 시사회 레드카펫

‘시선 집중’ 시사회 레드카펫

할리우드 스타들이 20일(현지시간) 미국 뉴욕 AMC 링컨 스퀘어에서 열린 영화 ‘머시’(Mercy) 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를