‘지연과 이혼’ 황재균 “배지현 예뻐” 연락…류현진 뒤늦게 알았다

입력 :2026-01-28 09:25:30
수정 :2026-01-28 09:25:30
유튜브 ‘짠한형’ 캡처
배지현이 남편 류현진의 절친 황재균이 과거 자신에게 대시했던 사실을 공개해 화제를 모았다.

지난 26일 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에는 다음 회차 예고편이 공개됐다. 예고 영상에는 류현진과 황재균, 손아섭이 출연했으며, 류현진의 아내 배지현도 함께 자리해 대화를 나누는 모습이 담겼다.

영상에서 류현진과 황재균은 거침없는 농담과 욕설을 주고받으며 ‘찐친’다운 케미를 드러냈다. 배지현이 류현진의 은퇴 기준에 대해 “타자가 무서워지는 순간”이라고 말하자, 황재균은 “나는 왜 안 무서워하냐”고 받아쳤고, 류현진은 “너는 그냥 XX이니까”라고 응수해 웃음을 자아냈다.

이날 신동엽은 황재균에 대해 이야기하던 중 “황재균 선수에 대해 얘기해 달라고 하니까 ‘XX 머신’이라고 하더라”고 말해 웃음을 자아냈다. 이에 손아섭이 “아닐 텐데?”라고 반응하자, 황재균은 “네가 봤어?”라며 발끈했고, 손아섭은 “이야기해? 다 죽을까?”라고 받아쳐 폭로를 예고하는 듯한 발언으로 현장을 술렁이게 했다.

이후 ‘결혼 전에도 선수들에게 대시를 많이 받았을 것 같다’는 질문이 나오자 배지현은 황재균을 향해 “너도 연락하지 않았나? 배지현이 너무 예쁜 것 같다고”라고 말해 모두를 놀라게 했다.

예상치 못한 폭로에 황재균은 당황한 기색을 감추지 못했다. 이를 들은 류현진은 놀라 젓가락을 떨어뜨리며 “뭐라고?”라고 반응했다. 황재균은 “기억은 하는데, 조용히 해라”고 말했고, 류현진은 “8년 만에 처음 알았다”며 웃으며 상황을 넘겼다.

해당 에피소드가 담긴 본편은 다음달 2일 오후 7시 공개될 예정이다.

한편 황재균은 지난해 은퇴했다. 그는 그룹 티아라 출신 지연과 2022년 12월 결혼했으나, 2024년 10월 성격 차이를 이유로 합의 이혼했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
