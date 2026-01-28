이효리, 28일 깜짝 신곡 발매…‘댄스퀸’에서 ‘발라드퀸’으로

이효리.

가수 이효리가 깜짝 신곡을 발매한다.시대를 풍미한 작사가 박창학의 35년 음악 인생을 기리는 특별한 프로젝트다.28일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 이효리가 가창한 “마음, 얼음처럼, 단단하게(My Heart, Like Ice, Hardened)”가 전격 공개된다. 이 곡은 박창학의 음악 여정을 기록하는 ‘오드 투 러브 송즈(Ode to Love Songs): 작사가 박창학 송북 프로젝트’의 다섯 번째 싱글이다.이번 싱글은 2011년 색소포니스트 겸 작곡가 손성제가 발표해 평단의 찬사를 받았던 앨범 ‘비의 비가’ 수록곡을 모태로 한다. 이효리는 이 곡을 통해 댄스 가수가 가진 전형적인 이미지와 180도 다른 성숙하고 절제된 보컬을 선보인다.이번 작업은 평소 박창학의 노랫말을 아꼈던 이효리가 직접 참여 의사를 밝히며 시작된 것으로 알려졌다.두 사람의 인연은 이번이 처음이 아니다. 2024년 ‘너의 것과 같기를’ 등의 작업을 통해 꾸준히 음악적 교류를 이어온 바 있다.피아노와 스트링 오케스트라가 빚어낸 서정적인 편곡은 밴드 하비누아주의 리더이자 다큐멘터리 ‘너를 만났다’의 음악감독으로 활동 중인 전진희가 맡았다. 여기에 이지안의 스트링 편곡과 온더스트링의 섬세한 연주가 더해져 곡 전반에 깊은 여운을 완성했다.박창학의 철학적인 가사와 이효리의 감성이 만난 이번 신곡은 28일 오후 6시 각종 온라인 음원 플랫폼을 통해 공개된다.온라인뉴스부