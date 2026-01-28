기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

박재범, 갑작스러운 비보에 “너 같은 친구는 다시 없을 것”

입력 :2026-01-28 10:12:40
수정 :2026-01-28 10:12:40
박재범.<br>뉴스1
박재범.
뉴스1


래퍼 겸 프로듀서 박재범이 소중한 친구를 먼저 떠나보낸 슬픔을 전했다.

박재범은 지난 27일 자신의 인스타그램에 “나의 가장 소중한 친구 포에게”라는 문장으로 시작하는 장문의 글을 올리며 비통한 심경을 전했다.

그는 “소식을 들었을 때 심장이 내려앉는 것 같았다. 아직도 이걸 어떻게 받아들여야 할지 모르겠다. 넌 정말 좋은 사람이었고, 좋은 형제였다”고 오랜 친구이자 대만 출신 포토그래퍼 포 발러를 추모했다.

그는 “우리가 함께했던 모든 기억들, 농담들, 사소한 말다툼들, 그리고 그 모든 시간들에 정말 감사해”라며 오랜시간 함께한 친구를 추억했다.

이어 “너 같은 친구는 정말 만나기 힘들어서, 난 이 모든 세월 동안 너를 곁에 두고 싶었다”며 “나중에 일 좀 쉬면서 너랑 같이 여행도 다니고, 서로 실없는 소리나 하며 떠들 날만 기다렸다”며 끝내 이루지 못한 소망을 전했다.

그는 친구를 향한 짙은 그리움을 담아 “아무 말 없이 떠나버린 게 너무 화나지만, 언젠가 위에서 다시 만날 거야. 내 자리 하나 따뜻하게 남겨둬. 영원히 기억할게. 사랑해”라고 덧붙이며 뭉클한 약속으로 글을 맺었다.

현재 박재범은 아티스트이자 모어비전의 수장으로서 책임을 다하고 있다. 최근에는 그가 직접 프로듀싱한 보이그룹 ‘롱샷’을 가요계에 성공적으로 데뷔시켰으며, 엠넷의 간판 힙합 서바이벌 ‘쇼미더머니12’에서 프로듀서로 활약하고 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
박재범이 추모한 고인의 직업은?
인기기사
에스파 윈터, ‘순백의 여신’
‘우아한’ 런웨이
볼하트 하는 이나영
이나영 ‘아너: 그녀들의 법정’으로 드라마 복귀
포즈 취하는 이나영
포즈 취하는 정은채
포즈 취하는 이청아
드라마 ‘아너: 그녀들의 법정’의 그녀들
드라마 ‘아너: 그녀들의 법정’의 그녀들
포즈 취하는 이청아
포즈 취하는 정은채
이나영 ‘아너: 그녀들의 법정’으로 드라마 복귀
“중국인 관광객 묵은 방, 쓰레기장 됐네요” 초토화된 일본 게스트하우스

“중국인 관광객 묵은 방, 쓰레기장 됐네요” 초토화된 일본 게스트하우스
“6.5조 금맥 터진다” 대박…투자자들 몰리는 ‘이곳’ 정체

“6.5조 금맥 터진다” 대박…투자자들 몰리는 ‘이곳’ 정체
‘학폭 의혹’에 복귀 무산된 황영웅, 생기부 공개…“학폭 안 했다”

‘학폭 의혹’에 복귀 무산된 황영웅, 생기부 공개…“학폭 안 했다”
성추행 고백한 배우 “밤 되면 바뀐 현장…아저씨가 내 몸 만져”

성추행 고백한 배우 “밤 되면 바뀐 현장…아저씨가 내 몸 만져”
[김동완의 오늘의 운세 2026년 1월 28일

[김동완의 오늘의 운세 2026년 1월 28일
‘시청률 12%’ 여배우의 복귀작…화려한 캐스팅에 기대 모이는 tvN ‘신작 드라마’

‘시청률 12%’ 여배우의 복귀작…화려한 캐스팅에 기대 모이는 tvN ‘신작 드라마’
차은우 소속사 “무거운 책임 느껴”…변호사 “추징금 다 내도 형사처벌 가능”

차은우 소속사 “무거운 책임 느껴”…변호사 “추징금 다 내도 형사처벌 가능”
“곱창 양쪽 끝 실로 묶으세요” 설명대로 굽다 ‘펑’…얼굴 화상 입은 女

“곱창 양쪽 끝 실로 묶으세요” 설명대로 굽다 ‘펑’…얼굴 화상 입은 女
中외교부 “서해 구조물 일부 이동 중…기업 자율적 판단”

中외교부 “서해 구조물 일부 이동 중…기업 자율적 판단”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 성시경 “결혼했고, 애도 있다”…폭탄 발언에 모두가 놀랐다

    성시경 “결혼했고, 애도 있다”…폭탄 발언에 모두가 놀랐다

  2. 박나래 “뭐라도 해야죠”…막걸리 수업 듣는 근황 ‘포착’

    박나래 “뭐라도 해야죠”…막걸리 수업 듣는 근황 ‘포착’

  3. “시어머니=숙주” 충격 1년, 결국 이혼 절차… 남편 심경 들어보니

    “시어머니=숙주” 충격 1년, 결국 이혼 절차… 남편 심경 들어보니

  4. ‘하반신 마비’ 박위, 다시 두 발로 섰다…♥송지은 “남편 멋져”

    ‘하반신 마비’ 박위, 다시 두 발로 섰다…♥송지은 “남편 멋져”

  5. “엉덩이 그만 만져” ‘신지♥문원’ 달콤한 예비 부부

    “엉덩이 그만 만져” ‘신지♥문원’ 달콤한 예비 부부
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘우아한’ 런웨이

‘우아한’ 런웨이

모델들이 26일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크에서 레바논 디자이너 조르주 호베이카의 ‘2026 봄/여름 컬렉션’ 의상을
‘시선 집중’ 시사회 레드카펫

‘시선 집중’ 시사회 레드카펫

할리우드 스타들이 20일(현지시간) 미국 뉴욕 AMC 링컨 스퀘어에서 열린 영화 ‘머시’(Mercy) 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를