기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“♥이광수 질투하겠네”…이선빈, ‘훈남 배우’와 친분 과시

입력 :2026-01-28 10:52:19
수정 :2026-01-28 10:52:19
사진= SBS ‘틈만 나면,’
사진= SBS ‘틈만 나면,’


배우 이선빈과 김영대가 예능 나들이를 통해 ‘현실 남매’ 케미를 선보였다.

지난 27일 방송된 SBS TV 예능 프로그램 ‘틈만 나면,’에는 연예계의 소문난 절친 선후배인 이선빈과 김영대가 게스트로 출연했다. 이날 이선빈은 옆에 앉은 김영대를 지칭하며 “거의 친동생”이라며 각별한 애정을 드러냈다.

두 사람의 인연은 작품 활동을 통해 시작됐다. 유연석이 “작품을 하면서 좀 친해졌냐”고 묻자 이선빈은 망설임 없이 “맞다”라고 답했다.

이선빈은 김영대에 대해 “신경 쓰이는 동생이다. 손 많이 가고 착하고 그런 동생”이라며 폭로했다.

이 말을 들은 유재석은 “나한테 이광수 같은 존재 아니냐”라고 정곡을 찔러 현장을 웃음바다로 만들었다. 이선빈의 실제 연인인 이광수가 유재석에게 늘 구박받으면서도 챙김받는 ‘손 많이 가는 존재’인 것을 빗대어 표현한 것이다.

이어지는 대화에서도 두 사람의 캐릭터는 확실했다. 김영대가 “전 누나는 없고 여동생이 있다”고 밝히자 이선빈은 “그래서 제가 매운 누나를 맡고 있다”고 말했다.

김영대는 이선빈에 대해 “다정하고 같이 있으면 좋은 에너지가 나오는 누나”라고 칭찬을 건넸다. 이에 이선빈은 쑥스러운 듯 “어디서 준비 해왔냐”고 장난스럽게 맞받아치며 훈훈한 분위기를 만들었다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
이선빈과 김영대의 친분이 시작된 계기는 무엇인가?
인기기사
에스파 윈터, ‘순백의 여신’
‘우아한’ 런웨이
볼하트 하는 이나영
이나영 ‘아너: 그녀들의 법정’으로 드라마 복귀
포즈 취하는 이나영
포즈 취하는 정은채
포즈 취하는 이청아
드라마 ‘아너: 그녀들의 법정’의 그녀들
드라마 ‘아너: 그녀들의 법정’의 그녀들
포즈 취하는 이청아
포즈 취하는 정은채
이나영 ‘아너: 그녀들의 법정’으로 드라마 복귀
“중국인 관광객 묵은 방, 쓰레기장 됐네요” 초토화된 일본 게스트하우스

“중국인 관광객 묵은 방, 쓰레기장 됐네요” 초토화된 일본 게스트하우스
“6.5조 금맥 터진다” 대박…투자자들 몰리는 ‘이곳’ 정체

“6.5조 금맥 터진다” 대박…투자자들 몰리는 ‘이곳’ 정체
‘학폭 의혹’에 복귀 무산된 황영웅, 생기부 공개…“학폭 안 했다”

‘학폭 의혹’에 복귀 무산된 황영웅, 생기부 공개…“학폭 안 했다”
성추행 고백한 배우 “밤 되면 바뀐 현장…아저씨가 내 몸 만져”

성추행 고백한 배우 “밤 되면 바뀐 현장…아저씨가 내 몸 만져”
[김동완의 오늘의 운세 2026년 1월 28일

[김동완의 오늘의 운세 2026년 1월 28일
‘시청률 12%’ 여배우의 복귀작…화려한 캐스팅에 기대 모이는 tvN ‘신작 드라마’

‘시청률 12%’ 여배우의 복귀작…화려한 캐스팅에 기대 모이는 tvN ‘신작 드라마’
차은우 소속사 “무거운 책임 느껴”…변호사 “추징금 다 내도 형사처벌 가능”

차은우 소속사 “무거운 책임 느껴”…변호사 “추징금 다 내도 형사처벌 가능”
“곱창 양쪽 끝 실로 묶으세요” 설명대로 굽다 ‘펑’…얼굴 화상 입은 女

“곱창 양쪽 끝 실로 묶으세요” 설명대로 굽다 ‘펑’…얼굴 화상 입은 女
中외교부 “서해 구조물 일부 이동 중…기업 자율적 판단”

中외교부 “서해 구조물 일부 이동 중…기업 자율적 판단”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 성시경 “결혼했고, 애도 있다”…폭탄 발언에 모두가 놀랐다

    성시경 “결혼했고, 애도 있다”…폭탄 발언에 모두가 놀랐다

  2. 박나래 “뭐라도 해야죠”…막걸리 수업 듣는 근황 ‘포착’

    박나래 “뭐라도 해야죠”…막걸리 수업 듣는 근황 ‘포착’

  3. “시어머니=숙주” 충격 1년, 결국 이혼 절차… 남편 심경 들어보니

    “시어머니=숙주” 충격 1년, 결국 이혼 절차… 남편 심경 들어보니

  4. ‘하반신 마비’ 박위, 다시 두 발로 섰다…♥송지은 “남편 멋져”

    ‘하반신 마비’ 박위, 다시 두 발로 섰다…♥송지은 “남편 멋져”

  5. “엉덩이 그만 만져” ‘신지♥문원’ 달콤한 예비 부부

    “엉덩이 그만 만져” ‘신지♥문원’ 달콤한 예비 부부
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘우아한’ 런웨이

‘우아한’ 런웨이

모델들이 26일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크에서 레바논 디자이너 조르주 호베이카의 ‘2026 봄/여름 컬렉션’ 의상을
‘시선 집중’ 시사회 레드카펫

‘시선 집중’ 시사회 레드카펫

할리우드 스타들이 20일(현지시간) 미국 뉴욕 AMC 링컨 스퀘어에서 열린 영화 ‘머시’(Mercy) 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를