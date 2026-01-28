기사 검색
"로펌 사무장 아니에요" 서유리, '명품 반지' 준 연인 직업은?

입력 :2026-01-28 13:23:58
수정 :2026-01-28 13:23:58
사진=서유리 인스타그램 캡처
사진=서유리 인스타그램 캡처


방송인 서유리가 ‘재혼설’과 연인의 직업에 대한 잘못된 정보를 직접 바로 잡았다.

서유리는 28일 자신의 인스타그램을 통해 “DM과 질문이 많아서 남긴다”며 “남자친구는 로펌 사무장이 아니고 전문직”이라고 확실하게 선을 그었다.

이는 그가 앞서 연인이 법조계 종사자임을 밝힌 후 온라인상에서 연인의 직업을 왜곡하는 시선이 생기자 이를 직접 바로잡은 것이다.

그는 이어 “혹시나 신상이 특정될까 싶어 자세한 얘기는 못 드리는 점 죄송하다”며 연인을 보호하는 세심한 면모를 보였다. 그러면서 “자랑 아니니 오해는 금지”라고 덧붙였다.

이번 해프닝은 전날 그가 올린 사진 한 장에서 시작됐다. 서유리는 지난 27일 “생일이 아직 좀 남았는데, 구하기 힘들었다고(하더라)”라는 글과 함께 명품 주얼리 브랜드 C사의 반지 사진을 게재했다. 해

당 브랜드의 특정 라인은 결혼을 앞둔 예비부부들이 예물로 가장 선호하는 모델 중 하나로 꼽혀 재혼설이 제기됐다.

서유리는 지난 2019년 최병길 PD와 화제 속에 결혼했으나 5년 만인 2024년 파경 소식을 전했다. 이후 이혼의 아픔을 딛고 지난해 연하의 법조계 종사자와 열애 중임을 당당히 공개했다.

온라인뉴스부
