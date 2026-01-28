윤후, 근육 키운 ‘테토남’ 모습 화제…‘내 새끼의 연애2’ 합류

‘내 새끼의 연애2’

전 국민을 ‘조카 바보’로 만들었던 소년들이 이제 사랑을 찾아 나선다.부모의 시선으로 자녀의 연애를 관찰하는 연애 프로그램으로 화제를 모았던 ‘내 새끼의 연애’가 한층 더 강력해진 출연진을 장착하고 시즌2로 돌아온다.tvN STORY와 티캐스트 E채널이 공동 제작하는 ‘내 새끼의 연애2’는 오는 2월 25일 첫 방송을 확정 짓고 베일에 싸여있던 첫 번째 주인공의 정체를 공개했다. 그 주인공은 다름 아닌 ‘아빠 어디가?’의 주역, 윤후다. 꼬마 윤후는 온데간데없고 훌쩍 성장한 20대 청춘이 되어 대중 앞에 섰다.공개된 1차 티저 영상 속 윤후는 그야말로 ‘정변의 정석’을 보여줬다. 훤칠한 키와 주 6회 웨이트 트레이닝으로 다져진 탄탄한 근육질 몸매는 보는 이들의 감탄을 자아낸다. 영상 속 윤후는 “연애 경험은 고등학생 때 한 번, 대학교 때 한 번”이라며“마음에 들면 하늘의 별도 따줘 봤다”는 직진남의 면모를 드러냈다.자신의 매력 포인트를 묻는 말에 수줍게 “어깨?”라고 답하는 모습에선 여전한 순수함과 성숙한 남성미가 공존했다.윤후의 아빠 윤민수 역시 시즌2의 또 다른 관전 포인트다. 친구처럼 티키타카를 나누며 아들과의 케미가 좋기로 유명했던 ‘찐친 아빠’였던 만큼 사랑에 빠진 아들의 썸과 감정변화를 마주한 순간 어떤 반응을 보일지 더욱 궁금증을 자아낸다.여기에 ‘민국이 아빠’ 김성주가 메인 MC로 중심을 잡고, 시즌1에서 아들 이탁수의 연애를 지켜보며 남다른 입담을 과시했던 이종혁이 새 MC로 합류해 기대감을 고조시킨다. 과거 ‘아빠 어디가’ 멤버들이 이제는 ‘연애 중계석’에서 다시 뭉치게 된 셈이다.제작진은 “내 새끼의 연애는 연애를 통해 달라지는 자녀의 얼굴을 부모의 시선으로 함께 바라보는 프로그램”이라며 “시즌2에서는 그 감정의 밀도를 2배 더 끌어올렸다”고 강조했다.또한 “부모도 처음 마주하는 자식의 표정과 선택, 그 앞에서 숨길 수 없는 부모의 반응이 더욱 솔직하게 담길 것”이라며 새 시즌에서 선보일 청춘들의 로맨스에 기대감을 높였다.‘내 새끼의 연애2’는 오는 2월 25일 오후 8시 첫 방송된다.온라인뉴스부