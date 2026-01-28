기사 검색
김고은, 패션쇼에서 ‘틸다 스윈튼’과 만남…다정한 눈 맞춤

입력 :2026-01-28 16:36:43
수정 :2026-01-28 16:36:43
사진=김고은 인스타그램 캡처
사진=김고은 인스타그램 캡처


배우 김고은이 할리우드 배우 틸다 스윈튼과 만남을 인증했다.

김고은은 28일 자신의 인스타그램에 “샤넬과 함께한 순간들”이라는 짤막한 글과 함께 프랑스 파리에서 열린 브랜드의 컬렉션 쇼 현장 사진을 공개했다.

해당 브랜드의 앰배서더로 활동 중인 김고은은 고혹적인 디자인의 원피스를 완벽하게 소화했다. 이날 올린 사진에는 할리우드 대배우 틸다 스윈튼과의 투샷도 포함돼 있다. 두 사람은 패션쇼 관람객석에 나란히 앉아 서로를 지긋이 마주 본 채 친밀하게 대화를 나누는 모습이다.

김고은 소녀같은 분위기와 틸다 스윈튼의 중성적이고 강렬한 카리스마가 묘한 조화를 이루며 마치 영화의 한 장면 같은 분위기를 연출했다.

한편 김고은은 지난해 12월 베일을 벗은 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘자백의 대가’에서 한층 깊어진 감정 연기를 선보이며 다시 한번 ‘믿고 보는 배우’임을 증명해 냈다.

온라인뉴스부
