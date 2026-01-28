기사 검색
나나, 과감한 드레스 ‘각선미 돋보이는 몸매’

입력 :2026-01-28 17:38:21
수정 :2026-01-28 17:38:21
사진=나나 인스타그램 캡처
가수 겸 배우 나나가 범접할 수 없는 아우라를 뿜어내며 팬들의 시선을 사로잡았다.

나나는 28일 자신의 인스타그램에 성숙미가 돋보이는 화보 사진 여러 장을 공개했다.

공개된 사진 속에서 그는 다리 라인이 과감하게 트여 있는 섹시한 검은색 드레스를 입고 테이블 위에 걸터앉아 고혹적인 포즈를 취하고 있다. 모델 출신다운 우월한 각선미와 황금 비율의 몸매가 조화를 이루며 감탄을 자아낸다.

한편 나나는 지난해 11월 구리시 아천동 소재 주거지에 침입해 흉기로 위협하며 돈을 요구하던 30대 남성 A씨를 모친과 함께 제압하고 경찰에 신고해 화제가 됐다.

이후 구치소에 수감된 A씨가 외려 자신도 부상을 입었다며 나나를 살인미수 및 특수상해 혐의로 역고소하는 적반하장의 태도를 보였다. 하지만 최근 경찰은 나나에 대해 “혐의 없음”으로 불송치 결정을 내리며 그가 정당방위 차원에서 대응했음을 명확히 했다. 이에 나나는 선처 없는 강경 대응 기조를 유지하며 A씨를 무고죄로 고소해 법적 절차를 밟고 있다.

