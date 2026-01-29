스타요즘
“모두가 아는 그 사건”…‘판사 남편’과 예능 동반 출연하는 여배우
입력 :2026-01-29 11:15:03
수정 :2026-01-29 11:15:03
배우 윤유선이 부장판사 출신 변호사인 남편 이성호와 함께 토크쇼 동반 출연에 나선다.
윤유선과 이성호 부부는 오는 2월 중 방송될 예정인 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘옥탑방의 문제아들’에 게스트로 출연을 확정했다. 올해로 결혼 25년 차를 맞이한 두 사람이 부부 동반으로 토크쇼 무대에 오르는 것은 결혼 이래 이번이 처음이다.
이번 출연이 특히 주목받는 이유는 남편 이성호의 이력 때문이다. 그는 27년간 법원에서 판사로 재직하며 굵직한 사건들을 다뤄온 인물이다. 특히 2018년 전 국민을 분노케 했던 ‘어금니 아빠’ 이영학 사건의 1심 재판장을 맡아 사형을 선고하는 등 엄격한 판결로 법조계와 대중의 주목을 받은 바 있다.
방송에서 이성호는 법조계 뒷이야기는 물론 아내 윤유선과의 첫 만남부터 결혼에 이르기까지의 러브스토리를 최초로 공개할 계획이다.
제작진은 두 사람이 옥탑방에서 퀴즈를 풀며 그동안 공개되지 않았던 부부만의 에피소드를 가감 없이 쏟아냈다고 밝혔다. 판사와 배우라는 색다른 케미스트리가 시청자들에게 신선한 재미를 선사할 것으로 보인다.
윤유선과 이성호의 부부 동반 출연분은 오는 2월 중 ‘옥탑방의 문제아들’에서 확인할 수 있다.
온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
윤유선 부부가 토크쇼 동반 출연은 결혼 후 몇 번째인가?