기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

김나영, 스태프에 H사 명품백 ‘통큰 선물’ 인증

입력 :2026-01-29 14:12:17
수정 :2026-01-29 14:12:17
사진=유튜브 ‘김나영의 노필터TV’ 캡처
사진=유튜브 ‘김나영의 노필터TV’ 캡처


방송인 김나영이 함께 호흡을 맞춰온 스태프를 위해 통 큰 선물을 준비했다.

지난 29일 유튜브 채널 ‘김나영의 노필터TV’를 통해 공개된 일상 브이로그 영상에는 김나영이 스태프의 생일을 축하하는 모습이 담겼다. 영상 속 그는 쑥스러운 듯 상자 하나를 건넸고 제작진이 “이거 뭔데요?”라고 묻자 환한 미소와 함께 “생일 축하합니다”라며 직접 상자를 열어 보였다.

상자 안에는 고가의 가격과 희소성으로 유명한 명품 브랜드 H사의 가방이 담겨 있었다. 예상치 못한 고가의 선물에 당황한 스태프가 “이걸 받아도 되냐”며 거듭 놀라움을 표하자 김씨는 쿨한 목소리로 “받아요”라고 답하며 선물에 담긴 진심을 전했다.

이어 그는 스태프가 가방을 착용해 보는 모습을 곁에서 흐뭇하게 지켜보며 “오 예쁘다. 잘 어울린다”라고 아낌없는 칭찬을 건넸다.

그는 주변에 베푸는 것뿐 아니라 최근에도 한부모 여성 가장들의 자립을 돕기 위해 1억원을 기부하며 화제를 모은 바 있다.

한편 김나영은 2015년 비연예인과 결혼해 슬하에 두 아들을 뒀으나 2019년 이혼했다. 이후 2021년부터 공개 열애를 이어온 가수 겸 화가 마이큐와 지난 2025년 10월 재혼했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
김나영이 스태프에게 선물한 것은 무엇인가?
인기기사
에스파 윈터, ‘순백의 여신’
‘우아한’ 런웨이
볼하트 하는 이나영
이나영 ‘아너: 그녀들의 법정’으로 드라마 복귀
포즈 취하는 이나영
포즈 취하는 정은채
포즈 취하는 이청아
드라마 ‘아너: 그녀들의 법정’의 그녀들
드라마 ‘아너: 그녀들의 법정’의 그녀들
포즈 취하는 이청아
포즈 취하는 정은채
이나영 ‘아너: 그녀들의 법정’으로 드라마 복귀
장윤정 “차마 설명 못 해”…아이들 데리고 ‘이혼’ 결단했다

장윤정 “차마 설명 못 해”…아이들 데리고 ‘이혼’ 결단했다
KCM, 13년 만에 공개한 아내 ‘역대급 미모’…“뉴진스 민지·올리비아 핫세 닮아”

KCM, 13년 만에 공개한 아내 ‘역대급 미모’…“뉴진스 민지·올리비아 핫세 닮아”
유재석 “지나치게 욕망적인 사람 안 맞아…확실히 힘들다”

유재석 “지나치게 욕망적인 사람 안 맞아…확실히 힘들다”
“버스 옆자리 중국인 남성이 내 속옷 안으로 손을 쑥”…외국인 혐오 번지는 일본

“버스 옆자리 중국인 남성이 내 속옷 안으로 손을 쑥”…외국인 혐오 번지는 일본
“담배에 얼굴 찌푸렸다고”…버스정류장서 女 10분간 폭행한 男, 추적 중

“담배에 얼굴 찌푸렸다고”…버스정류장서 女 10분간 폭행한 男, 추적 중
“어린 자녀들 앞 유혈 사태”…서로 흉기 휘두른 30대 부부

“어린 자녀들 앞 유혈 사태”…서로 흉기 휘두른 30대 부부
“항문서 출혈, 임신 증상인 줄”…30대女, 출산 후 ‘이 암’ 충격 진단

“항문서 출혈, 임신 증상인 줄”…30대女, 출산 후 ‘이 암’ 충격 진단
양주서 60대男 흉기 찔려 숨진 채 발견…30대 아들 긴급 체포

양주서 60대男 흉기 찔려 숨진 채 발견…30대 아들 긴급 체포
李 “장관은 헌혈했나요?” 묻자…정은경 “두쫀쿠 받았습니다”

李 “장관은 헌혈했나요?” 묻자…정은경 “두쫀쿠 받았습니다”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 성시경 “결혼했고, 애도 있다”…폭탄 발언에 모두가 놀랐다

    성시경 “결혼했고, 애도 있다”…폭탄 발언에 모두가 놀랐다

  2. 박나래 “뭐라도 해야죠”…막걸리 수업 듣는 근황 ‘포착’

    박나래 “뭐라도 해야죠”…막걸리 수업 듣는 근황 ‘포착’

  3. “시어머니=숙주” 충격 1년, 결국 이혼 절차… 남편 심경 들어보니

    “시어머니=숙주” 충격 1년, 결국 이혼 절차… 남편 심경 들어보니

  4. ‘하반신 마비’ 박위, 다시 두 발로 섰다…♥송지은 “남편 멋져”

    ‘하반신 마비’ 박위, 다시 두 발로 섰다…♥송지은 “남편 멋져”

  5. “엉덩이 그만 만져” ‘신지♥문원’ 달콤한 예비 부부

    “엉덩이 그만 만져” ‘신지♥문원’ 달콤한 예비 부부
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘우아한’ 런웨이

‘우아한’ 런웨이

모델들이 26일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크에서 레바논 디자이너 조르주 호베이카의 ‘2026 봄/여름 컬렉션’ 의상을
‘시선 집중’ 시사회 레드카펫

‘시선 집중’ 시사회 레드카펫

할리우드 스타들이 20일(현지시간) 미국 뉴욕 AMC 링컨 스퀘어에서 열린 영화 ‘머시’(Mercy) 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를