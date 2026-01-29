기사 검색
'해체 후 해외 체류' 아이돌 멤버, "승무원 됐다" 깜짝 근황

입력 :2026-01-29 16:23:08
수정 :2026-01-29 16:23:08
걸그룹 구구단의 리더였던 하나(본명 신보라)가 연예계를 떠나 승무원으로 변신한 근황을 전했다.

2020년 그룹 해체 이후 배우로서 홀로서기에 나섰던 그가 전혀 다른 분야에서 일하고 있는 소식에 팬들이 놀라움과 반가움을 표하고 있다.

하나는 지난 28일 자신의 인스타그램에 팬들과 자유롭게 소통하는 ‘무엇이든 물어보세요’ 시간을 가졌다. 현재 해외에 체류 중인 것으로 알려진 그를 향해 한 팬이 “외국에서 무슨 일하고 계신 거예요?”라고 질문을 던지자 그는 “승무원으로 일하고 있습니다”라고 명확히 답변하며 전업 사실을 알렸다. 이어 “홍길동처럼 다닙니다”라고 덧붙이며 전 세계를 오가는 근황을 전했다.

갑작스러운 해외 체류 소식에 제기된 이민설에 대해서도 선을 그었다. 하나는 “언니 이민 갔어요?”라는 질문에 “나에겐 토끼 같은 고양이들이 있어요”라며 “그럴 수 없지”라고 답했다.

한편 하나는 지난 2016년 젤리피쉬엔터테인먼트의 첫 걸그룹 구구단으로 데뷔해 팀의 중심인 리더로서 활약했다. 2020년 12월을 끝으로 공식 해체된 후 그는 소속사를 옮겨 배우로 전향하며 웹드라마 ‘오늘도 평화로운 중고나라’, ‘두근두근 방송사고’ 등에 출연한 바 있다.

온라인뉴스부
