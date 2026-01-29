기사 검색
추성훈 “아내 야노시호 남사친 있어야 즐겁지…나도 여사친 있다”

입력 :2026-01-29 17:19:12
수정 :2026-01-29 17:19:12
사진=ENA ‘내 아이의 사생활’ 캡처
사진=ENA ‘내 아이의 사생활’ 캡처


‘결혼 18년 차’ 방송인 추성훈이 아내 야노 시호에게 남사친(남자 사람 친구)이 있어도 좋다고 밝혔다.

다음 달 2일 첫선을 보이는 SBS 새 예능 프로그램 ‘아니 근데 진짜!’(이하 아근진)는 탁재훈, 이상민, 이수지, 엑소 카이가 독특한 캐릭터로 분해 토크를 이어가는 콘셉트로 포문을 연다.

본 방송에 앞서 공개된 영상은 교도소라는 파격적인 배경을 설정했다. 감방 내 서열 1위로 군림하는 이수지 앞에서 다리를 주무르는 탁재훈과 이상민의 굴욕적인 모습이 웃음을 자아내는 가운데 독방에 수감된 추성훈이 등장했다. 그는 특유의 위압감을 뿜어내며 기싸움을 벌였으나 정작 체포 사유가 ‘상습 노출 혐의’로 밝혀지며 현장을 초토화했다.

과거 발간했던 수위 높은 누드집 사진이 증거 자료로 제시되자 추성훈은 당황하지 않고 독특한 답변을 내놨다. 그는 “가볍게 찍었다, 평소 팬티를 안 입는 거랑 비슷하다”라고 응수해 멤버들을 폭소케 했다.

이어 추성훈이 아내 야노시호에게 ‘남사친’이 있어도 좋다고 고백해 현장을 깜짝 놀라게 했다. 그는 “남사친이 있어야 아내도 즐겁지 않겠냐”며 쿨한 반응을 보였다. 하지만 훈훈한 분위기도 잠시 정작 본인 주위에는 훨씬 더 많은 ‘여사친’(여자 사람 친구)이 있다는 사실이 탄로나며 멤버들의 거센 원성을 샀다.

파격적인 콘셉트와 추성훈의 솔직한 고백이 담긴 ‘아니 근데 진짜!’는 2월 2일 오후 10시 10분에 첫 방송된다.

온라인뉴스부
