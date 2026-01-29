기사 검색
‘쇼미’ 래퍼, 정신병 가장해 ‘병역 기피 재판행’ 충격

입력 :2026-01-29 17:40:26
수정 :2026-01-29 17:40:26
엠넷 ‘쇼미더머니12’
엠넷 ‘쇼미더머니12’


국내 대표 힙합 서바이벌 프로그램인 Mnet ‘쇼미더머니12’에 출연 중인 한 래퍼가 병역 기피 혐의로 재판에 넘겨진 것으로 알려졌다.

서울서부지검은 최근 래퍼 A씨를 병역법 위반 혐의로 불구속 기소했다고 밝혔다. 보도에 따르면 A씨는 현역 입영 대상이었음에도 부정한 방법을 동원해 신체 등급을 낮춘 혐의를 받고 있다.

사건 경위를 살펴보면 그는 2016년 최초 병역판정 검사 당시 신체 등급 2등급을 받아 현역 입영 대상자로 분류됐다. 그러나 이후 현역병 입영을 회피하기 위한 구체적인 계획을 세우고 진료를 반복하며 최종적으로 사회복무요원 소집 대상인 4급 판정을 받아낸 것으로 파악됐다.

검찰은 A씨가 2022년부터 한 정신건강의학과의원에서 진료를 받는 과정에서 실제로는 앓고 있지 않은 정신질환 증상을 호소하며 의사를 속인 것으로 보고 있다.

해당 소식이 알려지자 A씨가 출연 중인 엠넷 측은 즉각적인 사태 파악에 나섰다. 엠넷 관계자는 사실관계를 면밀히 확인한 후 대응 방안을 결정하겠다는 입장이다.

정신질환을 위장한 병역 면탈 시도가 잇따라 적발되며 사회적 공분이 커진 가운데 해당 출연자에 대한 시청자들의 퇴출 요구도 거세질 전망이다.

A씨가 병역 기피를 위해 사용한 부정한 방법은?
