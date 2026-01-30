기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

김건모 맞아? 몰라보게 변한 얼굴… 주영훈 “수술하자”

입력 :2026-01-30 06:23:06
수정 :2026-01-30 06:23:06
주영훈 인스타그램
주영훈 인스타그램


작곡가 주영훈이 가수 김건모와 만난 근황을 공개했다.

주영훈은 29일 자신의 인스타그램에 “내 사랑하는 건모 형. 3월 21일 서울 콘서트 갈게요”라는 글과 함께 사진 한 장을 올렸다.

공개된 사진에는 주영훈과 아내인 배우 이윤미, 김건모가 나란히 서서 포즈를 취한 모습이 담겼다. 환하게 웃고 있는 주영훈·이윤미 부부와 달리, 김건모는 다소 굳은 표정으로 카메라를 바라보고 있어 눈길을 끌었다.

이를 의식한 듯 주영훈은 “눈 밑 지방 수술도 같이 해요”라는 농담 섞인 멘트를 덧붙이며 친분을 드러냈다.

한편 주영훈은 2006년 이윤미와 결혼해 세 딸을 두고 있으며, 방송과 음악 활동을 병행하고 있다. 김건모는 오는 3월 21일 서울 콘서트를 앞두고 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
김건모가 예정하고 있는 서울 콘서트 일정은?
인기기사
‘폭풍의 언덕’ 레드카펫 스타들
에스파 윈터, ‘순백의 여신’
‘우아한’ 런웨이
장윤정 “차마 설명 못 해”…아이들 데리고 ‘이혼’ 결단했다

장윤정 “차마 설명 못 해”…아이들 데리고 ‘이혼’ 결단했다
전현무, 한혜진 앞에서 “연애는 비밀…결혼하면 모를까”

전현무, 한혜진 앞에서 “연애는 비밀…결혼하면 모를까”
유재석 “지나치게 욕망적인 사람 안 맞아…확실히 힘들다”

유재석 “지나치게 욕망적인 사람 안 맞아…확실히 힘들다”
여에스더♥ 홍혜걸 ‘대저택’ 실체…집안 곳곳서 ‘흉기’ 발견

여에스더♥ 홍혜걸 ‘대저택’ 실체…집안 곳곳서 ‘흉기’ 발견
“중간뇨 받아주세요” 호떡 받았는데 소변검사용 종이컵에…먹을 수 있나요?

“중간뇨 받아주세요” 호떡 받았는데 소변검사용 종이컵에…먹을 수 있나요?
“800평인데 아파트 한 채 값?” 노주현 자택 어디길래

“800평인데 아파트 한 채 값?” 노주현 자택 어디길래
추성훈 “아내 야노시호 남사친 있어야 즐겁지…나도 여사친 있다”

추성훈 “아내 야노시호 남사친 있어야 즐겁지…나도 여사친 있다”
2년 간 요로감염 착각했다가 ‘방광 제거’ 위기…알고 보니 희소병이었다

2년 간 요로감염 착각했다가 ‘방광 제거’ 위기…알고 보니 희소병이었다
‘쇼미’ 래퍼, 정신병 가장해 ‘병역 기피 재판행’ 충격

‘쇼미’ 래퍼, 정신병 가장해 ‘병역 기피 재판행’ 충격
인기 클릭
Weekly Best

  1. 성시경 “결혼했고, 애도 있다”…폭탄 발언에 모두가 놀랐다

    성시경 “결혼했고, 애도 있다”…폭탄 발언에 모두가 놀랐다

  2. “시어머니=숙주” 충격 1년, 결국 이혼 절차… 남편 심경 들어보니

    “시어머니=숙주” 충격 1년, 결국 이혼 절차… 남편 심경 들어보니

  3. 이영자, 이태원서 술 마시다 실신…소주병에 남은 술 ‘충격’

    이영자, 이태원서 술 마시다 실신…소주병에 남은 술 ‘충격’

  4. ‘국민 MC’ 유재석, ‘충격적 진단’ 받았다…“턱 함몰” 무슨 일

    ‘국민 MC’ 유재석, ‘충격적 진단’ 받았다…“턱 함몰” 무슨 일

  5. 장윤정 “차마 설명 못 해”…아이들 데리고 ‘이혼’ 결단했다

    장윤정 “차마 설명 못 해”…아이들 데리고 ‘이혼’ 결단했다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘폭풍의 언덕’ 레드카펫 스타들

‘폭풍의 언덕’ 레드카펫 스타들

할리우드 스타들이 28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 TCL 차이니즈 극장에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’ 시사회에 참석해
‘우아한’ 런웨이

‘우아한’ 런웨이

모델들이 26일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크에서 레바논 디자이너 조르주 호베이카의 ‘2026 봄/여름 컬렉션’ 의상을