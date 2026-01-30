기사 검색
“일찍 좀 다닙시다”…장원영, ‘지각 논란’ 누명 벗었다

입력 :2026-01-30 11:36:00
수정 :2026-01-30 11:36:00
아이브 장원영이 29일 오전 서울 성동구 성수 플라츠2에서 열린 하이엔드 캐시미어 브랜드 '베리(BARRIE)' 2026 SS 컬렉션 출시 기념 포토행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.
아이브(IVE)의 멤버 장원영이 브랜드 행사 현장에서 불거진 지각 논란에 대해 억울한 누명을 벗었다.

지난 29일 서울 성수동에서 진행된 모 브랜드 포토 행사에서 장원영은 당초 예정된 시각보다 늦게 포토월에 섰다는 오해를 받았다.

당시 현장에서는 장원영이 등장하자 한 남성이 “원영 씨, 일찍 좀 다닙시다”라고 소리치자 예상치 못한 발언에 장원영이 당혹스러운 기색을 보이는 모습이 카메라에 포착됐다. 해당 영상이 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS)를 통해 ‘지각하자 혼난 장원영’ 등의 제목으로 확산됐다.

논란이 이어지자 대행사 택시 측은 공식 입장문을 내고 “포토콜에 아티스트 등장 시각에 대해 일부 잘못된 정보가 퍼지고 있어 상세한 전후 사정을 전달 드리고자 한다”며 적극적인 해명에 나섰다.

대행사의 설명에 따르면, 브랜드 측이 장원영에게 공식적으로 안내한 현장 도착 시각은 오전 11시 30분이었다. 장원영은 약속 시각보다 5분 빠른 11시 25분에 이미 행사장 앞에 도착해 차량 내에서 대기하고 있었던 것으로 전해진다.

대행사 측은 “행사 운영 담당자가 행사장 앞 주차가 불가한 상황이라며 장원영 측에 대기를 요청했고, 이에 따라 장원영이 10분가량 대기하며 콜사인을 기다리고 있던 상황”이라고 정황을 밝혔다.

결국 장원영은 아티스트의 과실이 아닌 운영 측의 콜사인 지연으로 인해 11시 35분에야 무대에 오를 수 있었다.

그러면서 “행사 운영 측의 콜사인 지연으로 장원영은 안내했던 11시 30분이 아닌 11시 35분에 콜사인을 받고 등장하게 됐다”며 “이 과정에서 추운 날씨에 기다리게 되신 기자분들께 다시 한 번 사과의 말씀을 드린다. 또한 잘못된 정보로 장원영에게 피해를 드린 점 사과드린다”고 고개를 숙였다.

2026년 1월 30일

할리우드 스타들이 28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 TCL 차이니즈 극장에서 열린 영화 '폭풍의 언덕' 시사회에 참석해
모델들이 26일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크에서 레바논 디자이너 조르주 호베이카의 ‘2026 봄/여름 컬렉션’ 의상을