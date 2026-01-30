기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘만약에 우리’ 흥행에…23년 만에 역주행한 노래

입력 :2026-01-30 16:22:19
수정 :2026-01-30 16:22:19
사진=영화 ‘만약에 우리’ 캡처
사진=영화 ‘만약에 우리’ 캡처


2003년 발표된 가수 임현정의 명곡 ‘사랑은 봄비처럼… 이별은 겨울비처럼’이 약 23년이라는 세월을 거슬러 음원 차트 정상권을 위협하고 있다.

임현정은 지난 29일 공식 유튜브 채널을 통해 해당 곡의 라이브 클립을 선보이며 화제를 모았다. 이번 영상은 임현정의 오랜 음악적 동료들이 힘을 보태며 음악적 밀도를 높였다.

멜로망스의 정동환이 피아노 연주자로 나섰고, 베테랑 베이시스트 민재현이 참여했다. 원곡의 감성을 유지하면서도 한층 깊어진 임현정의 보컬이 더해져 수준 높은 라이브를 완성했다.

이 곡은 2003년 3월 발매된 임현정 정규 4집의 타이틀곡으로, 그가 직접 프로듀싱부터 작사, 작곡, 편곡까지 도맡은 자작곡이다. 발표 당시에도 큰 인기를 끌었지만 최근 영화 ‘만약에 우리’의 메인 테마곡으로 활용되면서 제2의 전성기를 맞았다. 작중 주인공인 은호(구교환 분)와 정원(문가영 분)의 10년에 걸친 연대기를 관통하는 핵심 장치로 삽입되면서 관객들의 감성을 자극했다.

차트 성적도 가파른 상승세를 보이고 있다. ‘사랑은 봄비처럼… 이별은 겨울비처럼’은 애플 뮤직 톱 100 4위를 기록한 데 이어 유튜브 뮤직 톱 100 23위, 멜론 톱 100에서는 33위까지 치고 올라왔다. 기성세대에게는 추억을, 젊은 세대에게는 클래식한 아날로그 감성을 깨우고 있다.

영화의 인기와 함께 차트 위에서의 질주가 어디까지 이어질지 가요계의 시선이 집중되고 있다.

한편 임현정은 역주행 열풍의 기세를 몰아 30일 오후 공식 채널에 정규 6집 “엑스트라오디너리”(Extraordinary)의 타이틀곡 ‘나에게로 가는 길은 아름답다’ 라이브 클립을 추가로 공개하며 신곡 활동에도 박차를 가하고 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
임현정의 ‘사랑은 봄비처럼… 이별은 겨울비처럼’이 재조명받은 계기는?
인기기사
‘폭풍의 언덕’ 레드카펫 스타들
에스파 윈터, ‘순백의 여신’
‘우아한’ 런웨이
“잠든 사이 심장 멈췄다” 75만 여행 유튜버 사망 소식

“잠든 사이 심장 멈췄다” 75만 여행 유튜버 사망 소식
전현무 “전 여친 결혼식 사회 봤다”…이별 후 재회한 사연

전현무 “전 여친 결혼식 사회 봤다”…이별 후 재회한 사연
“다시 합치자” 재회 거절하자 격분…이혼 소송 중 아내 살해

“다시 합치자” 재회 거절하자 격분…이혼 소송 중 아내 살해
“중간뇨 받아주세요” 호떡 받았는데 소변검사용 종이컵에…먹을 수 있나요?

“중간뇨 받아주세요” 호떡 받았는데 소변검사용 종이컵에…먹을 수 있나요?
로제, 할머니 분장까지…파파라치 피해 남친과 비밀데이트

로제, 할머니 분장까지…파파라치 피해 남친과 비밀데이트
김건모 맞아? 몰라보게 변한 얼굴… 주영훈 “수술하자”

김건모 맞아? 몰라보게 변한 얼굴… 주영훈 “수술하자”
2026년 1월 30일

2026년 1월 30일
“7200원짜리 5만원에 팝니다” 매물 등장…스타벅스 ‘두쫀롤’에 ‘오픈런’ 대란

“7200원짜리 5만원에 팝니다” 매물 등장…스타벅스 ‘두쫀롤’에 ‘오픈런’ 대란
이태원·연희동 건물만 132억…노재헌 주중대사, 재산 530억 최다

이태원·연희동 건물만 132억…노재헌 주중대사, 재산 530억 최다
인기 클릭
Weekly Best

  1. 성시경 “결혼했고, 애도 있다”…폭탄 발언에 모두가 놀랐다

    성시경 “결혼했고, 애도 있다”…폭탄 발언에 모두가 놀랐다

  2. 장윤정 “차마 설명 못 해”…아이들 데리고 ‘이혼’ 결단했다

    장윤정 “차마 설명 못 해”…아이들 데리고 ‘이혼’ 결단했다

  3. “시어머니=숙주” 충격 1년, 결국 이혼 절차… 남편 심경 들어보니

    “시어머니=숙주” 충격 1년, 결국 이혼 절차… 남편 심경 들어보니

  4. 이영자, 이태원서 술 마시다 실신…소주병에 남은 술 ‘충격’

    이영자, 이태원서 술 마시다 실신…소주병에 남은 술 ‘충격’

  5. ‘국민 MC’ 유재석, ‘충격적 진단’ 받았다…“턱 함몰” 무슨 일

    ‘국민 MC’ 유재석, ‘충격적 진단’ 받았다…“턱 함몰” 무슨 일
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘폭풍의 언덕’ 레드카펫 스타들

‘폭풍의 언덕’ 레드카펫 스타들

할리우드 스타들이 28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 TCL 차이니즈 극장에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’ 시사회에 참석해
‘우아한’ 런웨이

‘우아한’ 런웨이

모델들이 26일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크에서 레바논 디자이너 조르주 호베이카의 ‘2026 봄/여름 컬렉션’ 의상을