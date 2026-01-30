기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“송혜교보다 예뻐” 극찬에 70대 여배우 “리즈 시절엔 더했다”

입력 :2026-01-30 17:09:16
수정 :2026-01-30 17:09:16
사진=윤미라 유튜브 캡처
사진=윤미라 유튜브 캡처


배우 윤미라가 70대에도 녹슬지 않은 미모를 인정받았다.

지난 29일 유튜브 채널 ‘윤미라’에는 “감 말고 데이터로 찾은 미라 컬러. 퍼스널컬러”라는 제목의 영상이 업로드됐다. 이날 윤미라는 전문적인 진단을 위해 서울 강남구 역삼동 소재의 한 퍼스널 컬러 업체를 직접 방문했다.

현장에서 윤미라를 대면한 업체 대표는 그 실물에 감탄을 쏟아냈다. 대표는 “실물과 화면이 거의 동일하게 나오는 경우가 드물다”며 “블랙핑크 지수가 그렇다”고 언급했다. 이어 “윤미라 선생님도 거의 똑같다. 주름도 거의 없고 정말 미인이시다”라고 말했다.

여기에 더해 윤미라의 이목구비와 얼굴형을 정밀하게 분석하며 “요즘 배우로 치면 송혜교”라고 평가했다. 이어 “사실 송혜교보다 더 예쁘다”는 파격적인 칭찬을 건네 현장 분위기를 달궜다.

이에 윤미라는 “진심이냐”라고 되물으며 “내가 송혜교 나이 때는 더 예뻤다”고 유쾌하게 맞받아쳤다.

본격적인 진단 과정에서는 다양한 색상의 드레이프 천을 대보며 최적의 컬러를 찾았다. 최종 결과는 화사한 봄의 기운을 담은 ‘봄웜 라이트’로 결정됐다.

진단 결과에 맞춰 메이크업 수정까지 마친 윤미라는 거울 속 자신의 모습에 만족하며 “유익한 하루였다”고 소감을 전했다.

한편 윤미라는 유튜브 채널을 통해 대중과 소통하고 있다. 최근에는 75세 나이에 미혼의 삶을 즐기며 한강뷰 아파트에서의 일상을 공개해 화제를 모았다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
윤미라의 퍼스널컬러 진단 결과는?
인기기사
‘폭풍의 언덕’ 레드카펫 스타들
에스파 윈터, ‘순백의 여신’
‘우아한’ 런웨이
“잠든 사이 심장 멈췄다” 75만 여행 유튜버 사망 소식

“잠든 사이 심장 멈췄다” 75만 여행 유튜버 사망 소식
전현무 “전 여친 결혼식 사회 봤다”…이별 후 재회한 사연

전현무 “전 여친 결혼식 사회 봤다”…이별 후 재회한 사연
“다시 합치자” 재회 거절하자 격분…이혼 소송 중 아내 살해

“다시 합치자” 재회 거절하자 격분…이혼 소송 중 아내 살해
로제, 할머니 분장까지…파파라치 피해 남친과 비밀데이트

로제, 할머니 분장까지…파파라치 피해 남친과 비밀데이트
“중간뇨 받아주세요” 호떡 받았는데 소변검사용 종이컵에…먹을 수 있나요?

“중간뇨 받아주세요” 호떡 받았는데 소변검사용 종이컵에…먹을 수 있나요?
“7200원짜리 5만원에 팝니다” 매물 등장…스타벅스 ‘두쫀롤’에 ‘오픈런’ 대란

“7200원짜리 5만원에 팝니다” 매물 등장…스타벅스 ‘두쫀롤’에 ‘오픈런’ 대란
김건모 맞아? 몰라보게 변한 얼굴… 주영훈 “수술하자”

김건모 맞아? 몰라보게 변한 얼굴… 주영훈 “수술하자”
2026년 1월 30일

2026년 1월 30일
이태원·연희동 건물만 132억…노재헌 주중대사, 재산 530억 최다

이태원·연희동 건물만 132억…노재헌 주중대사, 재산 530억 최다
인기 클릭
Weekly Best

  1. 성시경 “결혼했고, 애도 있다”…폭탄 발언에 모두가 놀랐다

    성시경 “결혼했고, 애도 있다”…폭탄 발언에 모두가 놀랐다

  2. 장윤정 “차마 설명 못 해”…아이들 데리고 ‘이혼’ 결단했다

    장윤정 “차마 설명 못 해”…아이들 데리고 ‘이혼’ 결단했다

  3. “시어머니=숙주” 충격 1년, 결국 이혼 절차… 남편 심경 들어보니

    “시어머니=숙주” 충격 1년, 결국 이혼 절차… 남편 심경 들어보니

  4. 이영자, 이태원서 술 마시다 실신…소주병에 남은 술 ‘충격’

    이영자, 이태원서 술 마시다 실신…소주병에 남은 술 ‘충격’

  5. ‘국민 MC’ 유재석, ‘충격적 진단’ 받았다…“턱 함몰” 무슨 일

    ‘국민 MC’ 유재석, ‘충격적 진단’ 받았다…“턱 함몰” 무슨 일
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘폭풍의 언덕’ 레드카펫 스타들

‘폭풍의 언덕’ 레드카펫 스타들

할리우드 스타들이 28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 TCL 차이니즈 극장에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’ 시사회에 참석해
‘우아한’ 런웨이

‘우아한’ 런웨이

모델들이 26일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크에서 레바논 디자이너 조르주 호베이카의 ‘2026 봄/여름 컬렉션’ 의상을