유재석, 여배우에게 ‘명품 선물’…누구길래

입력 :2026-01-30 17:32:14
수정 :2026-01-30 17:32:14
사진=SBS ‘아니 근데 진짜!’ 캡처
사진=SBS ‘아니 근데 진짜!’ 캡처


배우 전소민이 예능 대선배 유재석으로부터 받은 특별한 선물을 공개했다.

오는 2월 2일 첫 방송을 앞둔 SBS 신규 예능 ‘아니 근데 진짜!’(이하 아근진)는 탁재훈, 이상민, 이수지, 엑소 카이가 4MC로 나선 가운데 첫 녹화 현장에는 전소민이 게스트로 참여했다.

출연진들은 이날 2대 2 소개팅에 나섰다. 소지품을 통해 취향을 알아보는 코너에서 전소민은 국민 MC 유재석에게 받은 선물을 소개했다.

그는 유재석에게 크리스마스 선물로 받았다는 명품 지갑을 꺼내 보이며 이것이 자신의 인생 첫 명품 지갑임을 밝혔다.

이를 지켜보던 탁재훈은 “앞으로는 그거 안 썼으면 좋겠다”며 유재석의 존재감을 경계하는 듯한 질투 섞인 멘트를 던졌다.

이상민은 “소민이가 재훈이 형 팬이라더라”라고 전했고 전소민은 “오빠처럼 잘생겼는데 재미까지 있는 건 흔하지 않다”고 팬심을 고백했다.

이에 더해 “탁재훈은 너무 매력적이라 불안하다, 꿀 같다, 달콤하다”며 호감을 드러냈고, 탁재훈은 특유의 순발력으로 “실제 상황이 일어나면 감당할 수 있겠냐”고 말해 웃음을 자아냈다.

‘아근진’은 매회 교도소나 코첼라 무대를 준비하는 혼성그룹 등 극적인 세계관 설정을 더해 시청자들에게 신선한 재미를 줄 예정이다.

첫 방송은 2월 2일 오후 10시 10분 SBS에 방송된다.

온라인뉴스부
