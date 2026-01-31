기사 검색
“그만해!”…홍진경, ‘무례’ 이관희 사과에 보인 ‘반응’

입력 :2026-01-31 17:32:27
수정 :2026-01-31 17:32:27
방송인 홍진경. JTBC 제공
방송인 홍진경. JTBC 제공


농구선수 이관희가 방송인 홍진경을 향한 무례한 발언 논란과 관련해 직접 사과의 뜻을 전했다. 홍진경은 이를 흔쾌히 받아들이며 대인배다운 반응을 보였다.

홍진경은 31일 자신의 SNS에 “#솔로지옥 #사과지옥”이라는 글과 함께 이관희와 나눈 문자 메시지를 공개했다.

공개된 메시지에서 이관희는 “정말 좋아하는 누나인데 제 실수로 이렇게 논란을 만들어서 죄송합니다. 재미있으려고 한 말이 누나에게 상처를 준 것 같아 많이 반성하고 있습니다”라고 했다. 이어 “저는 욕을 먹어도 괜찮지만 누나 마음 상할 일은 절대 없었으면 좋겠습니다. 다시 한번 죄송합니다”라고 거듭 사과했다.

이에 홍진경은 “어제도 전화해 놓고 오늘 또 문자까지. 사과 좀 그만해. 나도 방송하다 보면 말실수 많이 해. 괜찮아”라며 “이제 빨리 ‘찐천재’ 나와서 농구나 가르쳐줘. 사과는 그만”이라는 답장을 보내며 논란을 유쾌하게 마무리했다.

이후 이관희는 “넓은 마음으로 사과받아줘서 고맙다. 앞으로 필요하면 언제든 연락 달라”고 다시 한번 감사의 뜻을 표했다.

앞서 그는 지난 27일 자신의 유튜브 채널에 공개한 솔로지옥 재연 영상에서 MC인 홍진경을 언급하며 “연애를 잘 모를 것 같은데 연애 훈수를 두는 게 화가 난다”, “다른 MC들은 이해되지만, 홍진경은 잘 모르겠다”는 취지의 발언을 해 누리꾼들의 비판을 받았다.

논란이 확산하자 이관희는 해당 영상을 비공개했고, 이어 홍진경에게 직접 연락해 사과 의사를 전한 것으로 알려졌다.

