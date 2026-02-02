기사 검색
“재벌 2세 변신” 아이유, 우아하면서 도도한 ‘재벌룩’

입력 :2026-02-02 10:48:14
수정 :2026-02-02 10:48:14
MBC ‘21세기 대군부인’
MBC ‘21세기 대군부인’


MBC 새 금토드라마 ‘21세기 대군부인’ 측은 2일 극 중 주인공 성희주 역을 맡은 아이유의 스틸컷을 처음으로 공개했다.

‘21세기 대군부인’은 21세기 대한민국이 여전히 입헌군주제라는 가정하에 펼쳐지는 가상의 로맨스물이다. 모든 부를 거머쥐었으나 신분만큼은 평민인 재벌 여성과 고귀한 왕의 아들이지만 실권은 가질 수 없는 남자가 만나 신분의 벽을 허물고 운명을 개척해 나가는 과정을 그린다.

아이유가 연기하는 성희주는 국내 최고의 뷰티 기업인 ‘캐슬뷰티’의 대표다. 캐슬그룹의 서자로 태어난 그는 눈부신 외모와 비상한 두뇌, 그리고 상대를 압도하는 승부욕을 지닌 인물이다.

하지만 그가 가진 약점인 ‘평민’과 ‘서자’라는 한계를 파괴하기 위해 왕족 이안대군(변우석 분)과의 계약 결혼을 하려한다. 원하는 것을 얻기 위해 수단과 방법을 가리지 않는 승부사 성희주가 계획대로 왕실까지 접수할 수 있을지 궁금증을 자아낸다.

이번에 공개된 사진 속 아이유는 기업의 대표다운 카리스마를 내뿜고 있다. 스틸컷에는 회의실에서 임원들을 진두지휘하 모습 등 카리스마 있는 모습이 담겼다. 또한 ‘재벌룩’으로 불리는 우아하면서도 화려한 패션도 시선을 사로 잡았다.

MBC ‘21세기 대군부인’
MBC ‘21세기 대군부인’


회의 현장에서는 블루톤에 타이를 매고 신뢰가 가는 차분한 룩을 선보였다. 반면 카메라 앞에서는 행사에서는 강렬한 레드 컬러의 의상으로 이목을 집중시키고 있다.

제작진은 “원하는 것을 쟁취하려는 성희주의 거침없는 행보를 그려나갈 아이유의 열연도 기대를 모은다”며 “음악과 연기로 대중들의 눈과 귀를 사로잡으며 남녀노소 모두가 사랑하는 올라운더로 맹활약 중인 만큼 금기를 깨고 자신의 운명을 개척해 나가는 성희주 캐릭터로 이제껏 보여준 적 없는 색다른 매력을 발산할 예정”이라고 전했다.

아이유가 출연하는 MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’은 오는 4월 중 시청자들과 만날 예정이다.

온라인뉴스부
