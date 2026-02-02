박서진 “동생 때문에 변호사 만났다”…무슨일 있었길래

사진=KBS ‘말자쇼’ 캡처

박서진이 동생과의 갈등으로 취한 조치는? 변호사 상담

가수 박서진이 여동생을 상대로 변호사까지 찾아간 살벌했던 일화를 공개했다.2일 방송 예정인 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘말자쇼’는 가족 간의 애증을 다루는 ‘혈육 특집’으로 진행된다. 이날 게스트로 등장한 박서진은 당당하게 자신을 “KBS의 아들”이라고 소개했다.최근 대규모 전국 투어 콘서트를 준비하며 눈코 뜰 새 없이 바쁜 일정을 소화 중인 그는 “콘서트가 대박 났으면 좋겠다”는 소망을 내비치며 근황을 전했다.하지만 홍보의 길은 험난했다. 호스트인 ‘말자 할매’ 김영희는 “그냥 홍보하게 해 줄 순 없다”며 박서진에게 진땀 빼는 특별 미션을 제안했다. 박서진이 과연 김영희의 혹독한 검증을 통과해 홍보 기회를 거머쥐었을까.특히 이날 방송의 백미는 박서진이 직접 밝힌 ‘현실 남매’ 에피소드였다. 그는 ‘원수 같은 내 동생’이라는 시청자의 고민 사연을 듣자마자 깊은 한숨을 내쉬며 격하게 공감했다. 현재 여동생 박효정과 함께 KBS ‘살림하는 남자들’ 시즌2에 출연하며 티격태격 케미를 보여주고 있는 그는 “동생 때문에 변호사까지 만난 적이 있다”는 돌발 발언으로 스튜디오를 충격에 빠뜨렸다.동생 때문에 변호사를 찾아가 법적 자문까지 구해야 했던 구체적인 이유가 언급되자 현장의 궁금증은 최고조에 달했다. 오빠의 초강수에 동생 박효정이 보인 현실적인 반응과 법적 대응까지 고민했던 사건의 전말은 본 방송을 통해 낱낱이 공개될 예정이다.온라인뉴스부