“재석이는 진짜 불쌍한 애” 30년 지켜본 정준하가 말한 짠한 현실

입력 :2026-02-03 09:33:06
수정 :2026-02-03 09:33:06
사진=유튜브 ‘궁금하면 허경환’ 캡처
사진=유튜브 ‘궁금하면 허경환’ 캡처


국민 MC 유재석을 30년 가까이 지켜본 정준하가 측은한 마음을 드러냈다.

지난 2일 개그맨 정준하는 허경환의 유튜브 채널 ‘궁금하면 허경환’에 목소리로 출연해 거침없는 입담을 과시했다. 정준하는 후배 허경환에게 “집에만 있지 말고 사람들도 좀 만나고, 에피소드를 만들어야 한다”며 외부 활동을 독려했다.

이 과정에서 정준하는 과거 MBC ‘무한도전’ 멤버였던 양세형과 함께 클럽에 방문했던 비하인드 스토리를 공개했다. 그는 “그때 사진을 수십만 장은 찍혔는데, 단 한 장도 밖으로 나온 적이 없더라. 그게 참 좋은 거다. 우리가 이 정도라서 가능한 거다”라며 적당한 인지도가 주는 장점을 역설해 웃음을 자아냈다.

그러면서 “재석이 진짜 불쌍한 애다. 옛날이나 지금이나 불쌍하다. 재석이는 어딜 움직이기만 하면 교통이 마비된다. 남자들끼리도 제대로 못 다닌다”고 증언했다.

이어 그는 “우리가 이렇게라도 돌아다닐 수 있는 게 얼마나 고마운 건지 알아야 한다”며 “걔는 옛날에도 불쌍했고 지금도 불쌍한 애다. 그만큼 많은 걸 감당하고 있는 사람”이라고 말했다.

끝으로 정준하는 최근 ‘놀면 뭐하니?’에서 활약 중인 허경환에게 따뜻한 격려도 잊지 않았다. 그는 “지금 ‘놀면 뭐하니?’에 나오면서 관심을 받을 때를 잘 살려야 한다. 조급해하지 말고 마음을 편하게 가지라”고 조언했다.

온라인뉴스부
