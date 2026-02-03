기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘아빠 어디가’ 준수, 술·해장 논하는 모습 화제…“언제 이렇게 컸지?”

입력 :2026-02-03 10:53:18
수정 :2026-02-03 10:53:18
사진=유튜브 ‘10준수’ 캡처
사진=유튜브 ‘10준수’ 캡처


배우 이종혁의 아들 이준수가 어느덧 술과 해장을 논하는 ‘청년’의 모습으로 돌아왔다.

이준수는 지난달 31일 자신의 유튜브 채널 ‘10준수’를 통해 “마라탕으로 해장하기”라는 제목의 영상을 공개했다. 영상 속 그는 전날의 숙취를 달래기 위해 마라탕과 꿔바로우를 앞에 두고 팬들과 소통에 나섰다. 팽이버섯부터 소시지, 만두까지 본인만의 취향으로 꽉 채운 재료들을 소개하며 유튜버의 면모를 보였다.

그는 “요즘 위가 줄어서 1일 1식을 하고 있다”며 다이어트 근황을 알리는 한편 “술을 마실 때도 안주를 많이 먹지 않는다”는 나름의 철학을 밝혔다. 특히 “친구와 소주를 5병씩 마신 적도 있다”는 충격적인 주량을 고백했다. 이어 “아직 숙취가 없는 건강한 간을 가진 것 같다”고 너스레를 떨었다.

오랜만에 유튜브로 복귀한 그는 “카메라를 보며 말하는 것이 어색하다”고 수줍게 말했다. 이어지는 외모 관리 비하인드도 눈길을 끌었다. 그는 이마 주름 개선을 위해 보톡스를 맞았던 경험이나 정기적으로 에스테틱에서 피부 관리를 받는 사실을 털어놨다.

또 자신의 MBTI에 대해 “원래 극 I였지만 지금은 I와 E의 중간 정도”라며 사교적으로 변한 근황을 전했다.

한편 이준수는 2007년생으로 현재 연극영화과 입시를 준비하며 배우의 꿈을 키우고 있는 것으로 알려졌다. 그는 과거 MBC 예능 ‘아빠! 어디가?’에 출연하면서 엉뚱하고 귀여운 매력으로 대중들에게 큰 사랑을 받았다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
이준수가 현재 준비하고 있는 진로는?
인기기사
로제, 브루노 마스와 ‘그래미’ 오프닝 무대 장식
‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전
‘폭풍의 언덕’ 레드카펫 스타들
“女 사진 1000장, 미성년자까지” 변호사가 유명 관광지서 불법촬영…태국 ‘발칵’

“女 사진 1000장, 미성년자까지” 변호사가 유명 관광지서 불법촬영…태국 ‘발칵’
병원 찾은 70대 할아버지…“임신입니다” 충격 진단받았다

병원 찾은 70대 할아버지…“임신입니다” 충격 진단받았다
‘53세’ 심권호, 음주 후 쓰러져… “간암” 심각한 건강 상태

‘53세’ 심권호, 음주 후 쓰러져… “간암” 심각한 건강 상태
황재균 여자관계 동료 폭로 나왔다 “아나운서 킬러”… “재혼 생각” 질문엔

황재균 여자관계 동료 폭로 나왔다 “아나운서 킬러”… “재혼 생각” 질문엔
♥야노시호 이혼 발언에 입 열었다…추성훈 “나도 매번 이혼 생각”

♥야노시호 이혼 발언에 입 열었다…추성훈 “나도 매번 이혼 생각”
“12살 연상 남친이 발기부전” 결혼 앞둔 여성 고민… 조언 들어보니

“12살 연상 남친이 발기부전” 결혼 앞둔 여성 고민… 조언 들어보니
“우리 조상 잘 되라고”…남의 조상 묘에 소금 뿌린 노인들

“우리 조상 잘 되라고”…남의 조상 묘에 소금 뿌린 노인들
“할아버지 애 낳을 13세 구함” 이어…“20대 여친 구함” 60대 또 등장

“할아버지 애 낳을 13세 구함” 이어…“20대 여친 구함” 60대 또 등장
툭툭 男女 대놓고 성행위, 뒤차 카메라에 고스란히 찍혀 덜미… 태국 ‘공분’ 왜?

툭툭 男女 대놓고 성행위, 뒤차 카메라에 고스란히 찍혀 덜미… 태국 ‘공분’ 왜?
인기 클릭
Weekly Best

  1. “내 아이 낳고 싶다” 황재균, 지연과 이혼 2년만 2세 욕심 털어놔

    “내 아이 낳고 싶다” 황재균, 지연과 이혼 2년만 2세 욕심 털어놔

  2. 이혜성, 전현무와 결별 4년 만에…한해와 “각별한 관계”

    이혜성, 전현무와 결별 4년 만에…한해와 “각별한 관계”

  3. “또 지각, 몇 번째냐” 장원영에 호통친 기자들…“억울한 원영이” 팬들 폭발했다

    “또 지각, 몇 번째냐” 장원영에 호통친 기자들…“억울한 원영이” 팬들 폭발했다

  4. 장윤정 “차마 설명 못 해”…아이들 데리고 ‘이혼’ 결단했다

    장윤정 “차마 설명 못 해”…아이들 데리고 ‘이혼’ 결단했다

  5. 고윤정 ‘김선호와 투샷’ 올렸는데…수지·박규영도 불똥? 차기작 어쩌나

    고윤정 ‘김선호와 투샷’ 올렸는데…수지·박규영도 불똥? 차기작 어쩌나
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

가수, 영화배우, 모델 등 스타들이 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈
‘폭풍의 언덕’ 레드카펫 스타들

‘폭풍의 언덕’ 레드카펫 스타들

할리우드 스타들이 28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 TCL 차이니즈 극장에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’ 시사회에 참석해