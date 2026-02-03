기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

♥송지은과 위기?…박위 “결혼하니 너무 다른 사람” 충격 고백

입력 :2026-02-03 13:55:04
수정 :2026-02-03 13:55:38
유튜버 박위가 아내인 아이돌 그룹 ‘시크릿’ 출신 송지은과의 결혼 생활 중 느낀 애틋한 속마음을 고백했다. 유튜브 채널 ‘컴패션’ 캡처
유튜버 박위가 아내인 아이돌 그룹 ‘시크릿’ 출신 송지은과의 결혼 생활 중 느낀 애틋한 속마음을 고백했다. 유튜브 채널 ‘컴패션’ 캡처


유튜버 박위가 아이돌 그룹 ‘시크릿’ 출신 송지은과의 결혼 생활 중 느낀 애틋한 속마음을 고백했다.

박위는 지난 2일 유튜브 채널 ‘컴패션’에 공개된 ‘있는 모습 그대로 인정하기 시작했어요’라는 제목의 영상에 출연해 신혼 생활의 일화를 전했다.

이날 박위는 ‘결혼 후 배우자의 진짜 모습을 알게 됐을 때’라는 주제에 대해 “연애 시절에는 우리가 정말 잘 맞는다고 생각했다”며 말문을 열었다.

그는 “하지만 결혼을 하고 보니 서로 너무 다른 사람이었다. 나는 지은이가 모든 걸 다 좋아하는 사람인 줄 알았는데, 알고 보니 호불호가 명확한 사람이었다”고 털어놨다.

이어 박위는 아내의 성향을 뒤늦게 알게 된 후 느꼈던 미안함을 전했다.

그는 “한편으로는 가슴이 아팠다. ‘이 사람이 그동안 자신을 희생하면서 살아왔나’라는 생각이 들었기 때문”이라며 “이제는 나랑 결혼했으니 지은이가 할 수 있는 모든 걸 펼치게 해주고 싶다”고 말했다.

유튜버 박위가 아내인 아이돌 그룹 ‘시크릿’ 출신 송지은과의 결혼 생활 중 느낀 애틋한 속마음을 고백했다. 유튜브 채널 ‘컴패션’ 캡처
유튜버 박위가 아내인 아이돌 그룹 ‘시크릿’ 출신 송지은과의 결혼 생활 중 느낀 애틋한 속마음을 고백했다. 유튜브 채널 ‘컴패션’ 캡처


특히 박위는 아내의 변화를 ‘꽃’에 비유하며 깊은 애정을 드러냈다

그는 “요즘 지은이가 꽃꽂이를 배우며 취미 생활을 하고 있는데 표정부터가 다르다. 억누르고 살다가 성향이 겉으로 드러나니 비로소 꽃을 피우는 것 같아 너무 좋다”고 했다.

이어 “서로 다름을 이해하려 애쓰기보다 ‘이 사람이 송지은이다’라고 있는 그대로 인정하기로 했다. 그러니 오히려 맞춰가야 할 부분이 없더라”라며 성숙한 결혼관을 덧붙였다.

유튜버 박위가 아내인 아이돌 그룹 ‘시크릿’ 출신 송지은과의 결혼 생활 중 느낀 애틋한 속마음을 고백했다. 유튜브 채널 ‘컴패션’ 캡처
유튜버 박위가 아내인 아이돌 그룹 ‘시크릿’ 출신 송지은과의 결혼 생활 중 느낀 애틋한 속마음을 고백했다. 유튜브 채널 ‘컴패션’ 캡처


박위와 송지은은 지난 2024년 10월 결혼식을 올렸다.

2014년 낙상 사고로 전신마비 판정을 받은 박위는 재활을 통해 상체 움직임을 회복했으며, 현재 유튜브 채널 ‘위라클(Weracle)’을 운영하며 희망의 메시지를 전하고 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
박위가 결혼 후 아내 송지은에 대해 새롭게 알게 된 점은?
인기기사
로제, 브루노 마스와 ‘그래미’ 오프닝 무대 장식
‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전
‘폭풍의 언덕’ 레드카펫 스타들
“女 사진 1000장, 미성년자까지” 변호사가 유명 관광지서 불법촬영…태국 ‘발칵’

“女 사진 1000장, 미성년자까지” 변호사가 유명 관광지서 불법촬영…태국 ‘발칵’
‘53세’ 심권호, 음주 후 쓰러져… “간암” 심각한 건강 상태

‘53세’ 심권호, 음주 후 쓰러져… “간암” 심각한 건강 상태
병원 찾은 70대 할아버지…“임신입니다” 충격 진단받았다

병원 찾은 70대 할아버지…“임신입니다” 충격 진단받았다
황재균 여자관계 동료 폭로 나왔다 “아나운서 킬러”… “재혼 생각” 질문엔

황재균 여자관계 동료 폭로 나왔다 “아나운서 킬러”… “재혼 생각” 질문엔
♥야노시호 이혼 발언에 입 열었다…추성훈 “나도 매번 이혼 생각”

♥야노시호 이혼 발언에 입 열었다…추성훈 “나도 매번 이혼 생각”
“12살 연상 남친이 발기부전” 결혼 앞둔 여성 고민… 조언 들어보니

“12살 연상 남친이 발기부전” 결혼 앞둔 여성 고민… 조언 들어보니
“할아버지 애 낳을 13세 구함” 이어…“20대 여친 구함” 60대 또 등장

“할아버지 애 낳을 13세 구함” 이어…“20대 여친 구함” 60대 또 등장
“돈 좀 썼다” 성과급 1억 SK하이닉스 직원 자랑글 ‘반전’ 있었다

“돈 좀 썼다” 성과급 1억 SK하이닉스 직원 자랑글 ‘반전’ 있었다
툭툭 男女 대놓고 성행위, 뒤차 카메라에 찍혀 덜미… 태국 ‘공분’ 왜?

툭툭 男女 대놓고 성행위, 뒤차 카메라에 찍혀 덜미… 태국 ‘공분’ 왜?
인기 클릭
Weekly Best

  1. “내 아이 낳고 싶다” 황재균, 지연과 이혼 2년만 2세 욕심 털어놔

    “내 아이 낳고 싶다” 황재균, 지연과 이혼 2년만 2세 욕심 털어놔

  2. 이혜성, 전현무와 결별 4년 만에…한해와 “각별한 관계”

    이혜성, 전현무와 결별 4년 만에…한해와 “각별한 관계”

  3. “또 지각, 몇 번째냐” 장원영에 호통친 기자들…“억울한 원영이” 팬들 폭발했다

    “또 지각, 몇 번째냐” 장원영에 호통친 기자들…“억울한 원영이” 팬들 폭발했다

  4. 장윤정 “차마 설명 못 해”…아이들 데리고 ‘이혼’ 결단했다

    장윤정 “차마 설명 못 해”…아이들 데리고 ‘이혼’ 결단했다

  5. 고윤정 ‘김선호와 투샷’ 올렸는데…수지·박규영도 불똥? 차기작 어쩌나

    고윤정 ‘김선호와 투샷’ 올렸는데…수지·박규영도 불똥? 차기작 어쩌나
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

가수, 영화배우, 모델 등 스타들이 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈
‘폭풍의 언덕’ 레드카펫 스타들

‘폭풍의 언덕’ 레드카펫 스타들

할리우드 스타들이 28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 TCL 차이니즈 극장에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’ 시사회에 참석해