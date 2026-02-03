기사 검색
‘아들맘’ 손연재, 현역 시절 몸매 그대로 “역시 체조요정”

입력 :2026-02-03 16:27:07
수정 :2026-02-03 16:27:07
사진=손연재 인스타그램 캡처
사진=손연재 인스타그램 캡처


전 리듬체조 국가대표 손연재가 결혼과 출산 후에도 변함없는 ‘요정 비주얼’을 뽐냈다.

손연재는 지난 3일 자신의 인스타그램에 “저 오랜만에 꾸꾸꾸 해봤어요”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게시했다. ‘꾸꾸꾸(꾸며도 너무 꾸민)’라는 재치 있는 표현처럼 사진 속 그는 한 명품 브랜드의 화이트 원피스를 입고 가죽 백을 든 채 우아하면서도 청순한 매력을 발산했다. 그는 출산 후에도 완벽한 자기관리로 현역 시절 못지않은 몸매와 미모를 유지하고 있다.

공개된 사진 속 손연재는 아이 엄마라는 사실이 믿기지 않을 만큼 슬림하고 탄탄한 몸매로 시선을 사로잡았다. 또 특유의 투명한 피부와 동그란 눈망울은 소녀미를 그대로 간직하고 있다.

그는 바쁜 육아 중에도 리듬체조 스튜디오와 유튜브 채널을 운영하는 등 다방면에서 활동하며 ‘워킹맘’의 일상을 보여주고 있다.

사진을 접한 누리꾼들은 “여전히 체조 요정 시절 그대로다”, “남편분이 매일 반하겠다” 등의 반응을 보였다.

한편 손연재는 2022년 9살 연상의 금융업 종사자와 결혼해 2024년 아들을 품에 안았다.

