‘떡볶이 재벌’ 하민기, “다시 연습생 신분” 데뷔 잠정 중단 이유는?

입력 :2026-02-03 17:17:49
수정 :2026-02-03 17:17:49
하민기.<br>모덴베리코리아 제공
하민기.
모덴베리코리아 제공


유명 떡볶이 프랜차이즈 창업주의 손자 하민기의 데뷔가 잠정 중단됐다.

소속사 모덴베리코리아는 3일 공식 입장문을 통해 “내부 경영진 변화에 따른 전반적인 운영 점검 과정에서 하민기가 소속된 에어헌드레드의 그룹 완성도를 보다 높이기 위해 론칭 준비를 일시적으로 멈추고 트레이닝에 집중하기로 결정했다”고 밝혔다.

최근 연예계는 중소 기획사들의 자금난과 경영 구조 개편이 잇따르는 가운데 모덴베리코리아 역시 체질 개선을 선택한 것으로 보인다. 소속사는 이번 결정이 “경영 구조 개편과 함께 아티스트의 장기적인 성장과 팀의 완성도를 우선적으로 고려한 결정”이라며 현재 후보 멤버들과 연습생들은 역량 강화를 위한 트레이닝에 다시 집중하고 있다고 설명했다.

팬들의 우려를 의식한 듯 소속사는 “이번 결정은 해체나 프로젝트 종료가 아닌, 보다 탄탄한 준비를 위한 내부 조정 단계다. 향후 론칭 일정 및 활동 계획은 내부 정비가 마무리되는 대로 재논의될 예정”이라고 강조했다.

하민기는 국내 떡볶이 프랜차이즈 ‘신전떡볶이’ 창업주의 친손자이자 하성호 현 대표의 조카라는 사실이 알려지며 데뷔 전부터 ‘영앤리치’ 연습생으로 불렸다. 그는 이러한 배경뿐만 아니라 실력 면에서도 SM엔터테인먼트와 울림엔터테인먼트 등 대형 기획사를 거치며 탄탄한 기본기를 다져온 것으로 알려졌다.

그는 모덴베리코리아의 연습생 그룹 ‘엠비케이 트레이니(MBK Trainee)’ 소속으로 에어헌드레드로 정식 데뷔를 앞두고 있었으나, 다시 연습생 신분으로 돌아가게 됐다.

온라인뉴스부
‘폭풍의 언덕’ 레드카펫 스타들

할리우드 스타들이 28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 TCL 차이니즈 극장에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’ 시사회에 참석해