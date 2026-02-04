기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘47세’ 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…“새로운 인연 만나”

입력 :2026-02-04 06:54:09
수정 :2026-02-04 06:54:09
JTBC ‘당일배송 우리집’ 방송캡처
JTBC ‘당일배송 우리집’ 방송캡처


배우 하지원이 결혼 가능성을 언급한 방송 장면이 화제를 모으고 있다.

하지원은 지난 3일 방송된 JTBC ‘당일배송 우리집’에 출연해 신년 운세를 보는 과정에서 결혼 시기에 대한 이야기를 들었다.

이날 방송에서 족상 전문가는 하지원의 발을 살핀 뒤 “결혼선이 뚜렷하다”며 “빠르면 3~4년 후, 2028~2029년쯤 결혼할 가능성이 높다”고 말했다. 이어 “기존에 알던 사람보다는 새로운 인연일 확률이 크다”고 덧붙였다.

이에 하지원은 예상보다 늦은 시점에 놀란 표정을 지으며 “그렇게 늦게 하냐”고 반응했고, 이를 지켜보던 출연진들은 웃음을 터뜨렸다. 특히 가비는 “언니 결혼 안 한다고 하지 않았냐”고 말해 분위기를 더욱 유쾌하게 만들었다.

하지원은 그동안 결혼에 대해 조심스러운 태도를 보여왔던 만큼, 이날 방송에서 전해진 ‘결혼운’ 발언은 시청자들의 관심을 끌었다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
족상 전문가가 예측한 하지원의 결혼 시기는?
인기기사
로제, 브루노 마스와 ‘그래미’ 오프닝 무대 장식
‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전
‘폭풍의 언덕’ 레드카펫 스타들
황재균 여자관계 동료 폭로 나왔다 “아나운서 킬러”… “재혼 생각” 질문엔

황재균 여자관계 동료 폭로 나왔다 “아나운서 킬러”… “재혼 생각” 질문엔
‘53세’ 심권호, 음주 후 쓰러져… “간암” 심각한 건강 상태

‘53세’ 심권호, 음주 후 쓰러져… “간암” 심각한 건강 상태
병원 찾은 70대 할아버지…“임신입니다” 충격 진단받았다

병원 찾은 70대 할아버지…“임신입니다” 충격 진단받았다
“12살 연상 남친이 발기부전” 결혼 앞둔 여성 고민… 조언 들어보니

“12살 연상 남친이 발기부전” 결혼 앞둔 여성 고민… 조언 들어보니
♥송지은과 위기?…박위 “결혼하니 너무 다른 사람” 충격 고백

♥송지은과 위기?…박위 “결혼하니 너무 다른 사람” 충격 고백
♥야노시호 이혼 발언에 입 열었다…추성훈 “나도 매번 이혼 생각”

♥야노시호 이혼 발언에 입 열었다…추성훈 “나도 매번 이혼 생각”
“할아버지 애 낳을 13세 구함” 이어…“20대 여친 구함” 60대 또 등장

“할아버지 애 낳을 13세 구함” 이어…“20대 여친 구함” 60대 또 등장
“돈 좀 썼다” 성과급 1억 SK하이닉스 직원 자랑글 ‘반전’ 있었다

“돈 좀 썼다” 성과급 1억 SK하이닉스 직원 자랑글 ‘반전’ 있었다
귀찮다고 ‘이것’ 2주나 쓰다가 한쪽 눈 실명한 30대…“칼로 눈 찌르는 듯”

귀찮다고 ‘이것’ 2주나 쓰다가 한쪽 눈 실명한 30대…“칼로 눈 찌르는 듯”
인기 클릭
Weekly Best

  1. “내 아이 낳고 싶다” 황재균, 지연과 이혼 2년만 2세 욕심 털어놔

    “내 아이 낳고 싶다” 황재균, 지연과 이혼 2년만 2세 욕심 털어놔

  2. 이혜성, 전현무와 결별 4년 만에…한해와 “각별한 관계”

    이혜성, 전현무와 결별 4년 만에…한해와 “각별한 관계”

  3. “또 지각, 몇 번째냐” 장원영에 호통친 기자들…“억울한 원영이” 팬들 폭발했다

    “또 지각, 몇 번째냐” 장원영에 호통친 기자들…“억울한 원영이” 팬들 폭발했다

  4. 장윤정 “차마 설명 못 해”…아이들 데리고 ‘이혼’ 결단했다

    장윤정 “차마 설명 못 해”…아이들 데리고 ‘이혼’ 결단했다

  5. 고윤정 ‘김선호와 투샷’ 올렸는데…수지·박규영도 불똥? 차기작 어쩌나

    고윤정 ‘김선호와 투샷’ 올렸는데…수지·박규영도 불똥? 차기작 어쩌나
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

가수, 영화배우, 모델 등 스타들이 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈
‘폭풍의 언덕’ 레드카펫 스타들

‘폭풍의 언덕’ 레드카펫 스타들

할리우드 스타들이 28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 TCL 차이니즈 극장에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’ 시사회에 참석해