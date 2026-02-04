기사 검색
오연수, 아들 건강 악화에 ‘한밤중 긴급 미국행’

입력 :2026-02-04 10:58:10
수정 :2026-02-04 10:58:10
사진=오연수 유튜브 캡처
사진=오연수 유튜브 캡처


배우 오연수가 둘째 아들의 건강 문제로 미국으로 향한 근황을 전했다.

오연수는 지난 3일 자신의 유튜브 채널에 ‘Ep. 38 미국 집 일상 / 집안일하러 미국 옴’이라는 제목의 영상을 게시하며 근황을 알렸다. 영상 속 그는 “며칠 전 밤 비행기로 미국에 왔다. 둘째 아들이 밥을 통 못 먹어서 몸이 안 좋아지는 바람에 같이 있어 주려고 왔다”며 긴급하게 출국길에 올랐던 사정을 전했다.

미국 집에 도착한 오연수는 가장 먼저 아들의 생활 흔적을 살피며 안타까움을 금치 못했다. 그는 아들이 지내는 집 구석구석을 둘러보던 중 “가스레인지를 보니 한 번도 요리를 안 한 것 같다. 냉장고도 텅 비어 있다”며 혼자 끼니를 제대로 챙기지 못한 자식에 대한 걱정스러운 마음을 드러냈다.

그는 여독도 뒤로한 채 곧장 마트로 향해 카트를 가득 채웠다. 이어 아들이 좋아하는 반찬을 정성껏 만들고 텅 비었던 냉장고를 빈틈없이 채워 넣었다.

앞서 오연수는 과거 인터뷰를 통해 두 아들의 유학을 위해 연기 활동까지 전면 중단하고 7년 동안 미국 생활을 자처했던 교육관을 밝혀 화제를 모은 바 있다.

한편 오연수는 1989년 MBC 공채 탤런트 19기로 합격해 배우 활동을 시작했으며, 1998년 동료 배우 손지창과 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다.

♥송지은과 위기?…박위 “결혼하니 너무 다른 사람” 충격 고백

‘47세’ 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…“새로운 인연 만나”

전원주 “20년 젊어지는 시술받아”…모두가 놀란 얼굴 변화

김선호 광고 ‘손절’에 “당신을 믿어요” 폭주…연극은 ‘완판’됐다

“이젠 한국 사람입니다” 귀화자 증가세…2명 중 1명은 ‘중국인’

귀찮다고 ‘이것’ 2주나 쓰다가 한쪽 눈 실명한 30대…“칼로 눈 찌르는 듯”

“2만 5000원에 무한으로 담으세요” 우르르…난리 난 ‘이곳’ 무슨 일

2026년 2월 4일

귀국 전한길 “체포 막으려 라방 켰다”…지지자들 “아멘”

  1. “내 아이 낳고 싶다” 황재균, 지연과 이혼 2년만 2세 욕심 털어놔

  2. 이혜성, 전현무와 결별 4년 만에…한해와 “각별한 관계”

  3. “또 지각, 몇 번째냐” 장원영에 호통친 기자들…“억울한 원영이” 팬들 폭발했다

  4. 장윤정 “차마 설명 못 해”…아이들 데리고 ‘이혼’ 결단했다

  5. 황재균 여자관계 동료 폭로 나왔다 “아나운서 킬러”… “재혼 생각” 질문엔

‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

‘폭풍의 언덕’ 레드카펫 스타들

