기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

권은비, “여행 중 얼굴에 화상” 어쩌다가…

입력 :2026-02-04 13:37:50
수정 :2026-02-04 13:37:50
사진=권은비 인스타그램 캡처
사진=권은비 인스타그램 캡처


가수 권은비가 이번엔 아프리카 킬리만자로 등반 도중 얼굴에 2도 화상을 입었다.

권은비는 지난 3일 자신의 인스타그램에 “피부과 사진 같은데 제 얼굴입니다. 킬리만자로 등반 후 코와 입술에 2도 화상. 놀라셨죠”라는 글과 함께 상처 입은 얼굴 사진을 게시해 팬들을 놀라게 했다.

사진 속 그의 코와 윗입술 부위는 강렬한 고산 지대의 자외선에 노출되어 붉게 짓무른 모습이었다.

그는 “하루도 빠짐없이 연고를 바르고 가리고 다녔지만 시간이 지나면서 얼굴이 까매지고 기미가 생기고 붉어졌다”며 “그래도 점점 괜찮아지고 있다”고 말하며 팬들을 안심시켰다. 한국 귀국 직후 곧바로 병원을 찾은 그는 “한국 와서 피부과 간 이슈. 내 코는 짠! 돌아왔다”며 현재는 상당히 회복된 상태임을 알렸다.

이번 여정은 평소 등산 애호가로 알려진 배우 이시영, 그리고 방송인 노홍철과 함께했다. 권은비는 킬리만자로의 최고봉인 해발 5895m 우후르 피크에 도달한 인증샷을 공개했다.

그는 “멈추지 않고 천천히 걷다 보니 결국 정상에 닿았다”는 소감과 함께 “중요한 건 속도가 아니라 멈추지 않는 것이라는 사실을 다시 한 번 느꼈다”며 등반을 통해 얻은 삶의 교훈을 공유했다.

가요계의 화려한 스포트라이트를 잠시 뒤로하고, 영하의 추위와 고산병, 그리고 화상의 고통을 견디며 한 발 한 발 정상을 향해 나아간 권은비의 도전은 단순한 여행 이상의 의미를 남겼다. 팬들은 부상에도 불구하고 완등에 성공한 그에게 “얼굴의 상처보다 정상을 정복한 마음이 더 빛난다”며 뜨거운 응원을 보내고 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
권은비가 킬리만자로에서 입은 부상은?
인기기사
로제, 브루노 마스와 ‘그래미’ 오프닝 무대 장식
‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전
‘폭풍의 언덕’ 레드카펫 스타들
‘47세’ 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…“새로운 인연 만나”

‘47세’ 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…“새로운 인연 만나”
전원주 “20년 젊어지는 시술받아”…모두가 놀란 얼굴 변화

전원주 “20년 젊어지는 시술받아”…모두가 놀란 얼굴 변화
김선호 광고 ‘손절’에 “당신을 믿어요” 폭주…연극은 ‘완판’됐다

김선호 광고 ‘손절’에 “당신을 믿어요” 폭주…연극은 ‘완판’됐다
“설악산에 UFO?”…속초 하늘서 포착된 거대한 구름 정체

“설악산에 UFO?”…속초 하늘서 포착된 거대한 구름 정체
“이젠 한국 사람입니다” 귀화자 증가세…2명 중 1명은 ‘중국인’

“이젠 한국 사람입니다” 귀화자 증가세…2명 중 1명은 ‘중국인’
귀찮다고 ‘이것’ 2주나 쓰다가 한쪽 눈 실명한 30대…“칼로 눈 찌르는 듯”

귀찮다고 ‘이것’ 2주나 쓰다가 한쪽 눈 실명한 30대…“칼로 눈 찌르는 듯”
“월 매출 3억” 베트남 휩쓴 미녀 모델…‘충격 비밀’ 있었다

“월 매출 3억” 베트남 휩쓴 미녀 모델…‘충격 비밀’ 있었다
“2만 5000원에 무한으로 담으세요” 우르르…난리 난 ‘이곳’ 무슨 일

“2만 5000원에 무한으로 담으세요” 우르르…난리 난 ‘이곳’ 무슨 일
2026년 2월 4일

2026년 2월 4일
인기 클릭
Weekly Best

  1. “내 아이 낳고 싶다” 황재균, 지연과 이혼 2년만 2세 욕심 털어놔

    “내 아이 낳고 싶다” 황재균, 지연과 이혼 2년만 2세 욕심 털어놔

  2. 이혜성, 전현무와 결별 4년 만에…한해와 “각별한 관계”

    이혜성, 전현무와 결별 4년 만에…한해와 “각별한 관계”

  3. “또 지각, 몇 번째냐” 장원영에 호통친 기자들…“억울한 원영이” 팬들 폭발했다

    “또 지각, 몇 번째냐” 장원영에 호통친 기자들…“억울한 원영이” 팬들 폭발했다

  4. 장윤정 “차마 설명 못 해”…아이들 데리고 ‘이혼’ 결단했다

    장윤정 “차마 설명 못 해”…아이들 데리고 ‘이혼’ 결단했다

  5. 황재균 여자관계 동료 폭로 나왔다 “아나운서 킬러”… “재혼 생각” 질문엔

    황재균 여자관계 동료 폭로 나왔다 “아나운서 킬러”… “재혼 생각” 질문엔
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

가수, 영화배우, 모델 등 스타들이 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈
‘폭풍의 언덕’ 레드카펫 스타들

‘폭풍의 언덕’ 레드카펫 스타들

할리우드 스타들이 28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 TCL 차이니즈 극장에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’ 시사회에 참석해