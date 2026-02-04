기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“전도연·공효진이 하던 그 배역 맡았다” 조혜련, 체중 감량까지 감행

입력 :2026-02-04 14:02:51
수정 :2026-02-04 14:02:51
사진=유튜브 ‘비보TV-비밀보장’ 캡처
사진=유튜브 ‘비보TV-비밀보장’ 캡처


개그우먼 조혜련이 이번엔 정통 연극 무대에 도전장을 내민다.

조혜련은 4일 오후 공개되는 유튜브 채널 ‘비보TV-비밀보장’에 출연해 연극 ‘리타 길들이기’의 캐스팅 비화를 공개한다. 오는 6일부터 서울 종로구 아트하우스에서 막을 올리는 이번 작품에서 그는 주인공 ‘리타’ 역으로 무대에 선다.

이 소식을 들은 절친 송은이와 김숙은 놀라움을 표했다. 그도 그럴 것이 리타 역은 과거 전도연, 공효진, 강혜정 등 톱배우들이 맡아 열연했던 배역이기 때문이다.

김숙은 “혹시 리타가 아니라 (남자 주인공인) 프랭크 역을 맡은 게 아니냐”라고 되물어 현장을 웃음바다로 만들었다. 하지만 조혜련은 이번 역할을 위해 혹독한 체중 감량까지 성공하며 비주얼부터 완벽하게 변신한 상태다.

조혜련은 상대역인 베테랑 배우 김명수에게 특별 연기 지도를 받은 사연을 털어놓으며, 연습 도중 김명수가 그를 따로 불러 조언을 건넸던 일화를 공개했다.

공연 기간인 4월 26일까지 연극에 매진할 예정인 그는 무대가 끝난 뒤 이어질 차기 행보에 대해서도 입을 열었다. 그는 “연극 ‘리타 길들이기’를 끝내고 앨범을 낸다. 노래 제목도 정해졌다”라고 밝혀 기대감을 높였다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
조혜련이 연극 ‘리타 길들이기’에서 맡은 역은?
인기기사
로제, 브루노 마스와 ‘그래미’ 오프닝 무대 장식
‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전
‘폭풍의 언덕’ 레드카펫 스타들
‘47세’ 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…“새로운 인연 만나”

‘47세’ 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…“새로운 인연 만나”
전원주 “20년 젊어지는 시술받아”…모두가 놀란 얼굴 변화

전원주 “20년 젊어지는 시술받아”…모두가 놀란 얼굴 변화
김선호 광고 ‘손절’에 “당신을 믿어요” 폭주…연극은 ‘완판’됐다

김선호 광고 ‘손절’에 “당신을 믿어요” 폭주…연극은 ‘완판’됐다
“설악산에 UFO?”…속초 하늘서 포착된 거대한 구름 정체

“설악산에 UFO?”…속초 하늘서 포착된 거대한 구름 정체
“이젠 한국 사람입니다” 귀화자 증가세…2명 중 1명은 ‘중국인’

“이젠 한국 사람입니다” 귀화자 증가세…2명 중 1명은 ‘중국인’
귀찮다고 ‘이것’ 2주나 쓰다가 한쪽 눈 실명한 30대…“칼로 눈 찌르는 듯”

귀찮다고 ‘이것’ 2주나 쓰다가 한쪽 눈 실명한 30대…“칼로 눈 찌르는 듯”
“월 매출 3억” 베트남 휩쓴 미녀 모델…‘충격 비밀’ 있었다

“월 매출 3억” 베트남 휩쓴 미녀 모델…‘충격 비밀’ 있었다
“2만 5000원에 무한으로 담으세요” 우르르…난리 난 ‘이곳’ 무슨 일

“2만 5000원에 무한으로 담으세요” 우르르…난리 난 ‘이곳’ 무슨 일
2026년 2월 4일

2026년 2월 4일
인기 클릭
Weekly Best

  1. “내 아이 낳고 싶다” 황재균, 지연과 이혼 2년만 2세 욕심 털어놔

    “내 아이 낳고 싶다” 황재균, 지연과 이혼 2년만 2세 욕심 털어놔

  2. 이혜성, 전현무와 결별 4년 만에…한해와 “각별한 관계”

    이혜성, 전현무와 결별 4년 만에…한해와 “각별한 관계”

  3. “또 지각, 몇 번째냐” 장원영에 호통친 기자들…“억울한 원영이” 팬들 폭발했다

    “또 지각, 몇 번째냐” 장원영에 호통친 기자들…“억울한 원영이” 팬들 폭발했다

  4. 장윤정 “차마 설명 못 해”…아이들 데리고 ‘이혼’ 결단했다

    장윤정 “차마 설명 못 해”…아이들 데리고 ‘이혼’ 결단했다

  5. 황재균 여자관계 동료 폭로 나왔다 “아나운서 킬러”… “재혼 생각” 질문엔

    황재균 여자관계 동료 폭로 나왔다 “아나운서 킬러”… “재혼 생각” 질문엔
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

가수, 영화배우, 모델 등 스타들이 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈
‘폭풍의 언덕’ 레드카펫 스타들

‘폭풍의 언덕’ 레드카펫 스타들

할리우드 스타들이 28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 TCL 차이니즈 극장에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’ 시사회에 참석해