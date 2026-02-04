기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“위고비 안 했다” 49㎏ 홍현희, ‘뼈말라’ 된 근황

입력 :2026-02-04 14:41:45
수정 :2026-02-04 14:41:45
사진=유튜브 ‘홍쓴TV’ 캡처
사진=유튜브 ‘홍쓴TV’ 캡처


방송인 홍현희가 체중 감량 후 임신 계획을 밝혔다.

홍현희는 최근 자신의 유튜브 채널 ‘홍쓴TV’를 통해 공개된 영상에서 “둘째 생각이 또 있다”는 깜짝 고백과 함께 루머에 대한 입장을 밝혔다. 그는 “약물기가 있으면 되겠냐. 내 몸만 생각한 게 아니라 아이까지 생각하면 쉽게 그런 약에 의존하지 못할 것 같다”며 항간에 퍼진 위고비 투약설을 정면으로 부인했다. 이어 건강과 둘째 임신을 위해 ‘건강한 몸 만들기’에 매진하고 있다고 덧붙였다.

특히 자신을 향한 근거 없는 추측에 대해 “위고비 뭐 맞았다는 말 이거는 내가 뚜껑이 열려가지고”라며 솔직하고 거침없는 표현을 했다.

실제로 그는 다이어트 성공 이후 쏟아진 수많은 광고 제의를 언급하며 “다이어트 모델 하자, 제품 모델 하자 다 거절했다. 그걸로 먹고 뺀 게 아니라 나만의 루틴을 갖고 했다”고 강조했다.

그는 지난해 12월 스무 살 이후 처음으로 몸무게 49.97kg을 기록하며 “앞자리 4를 봤다”고 감격해하는 모습을 공개해 화제를 모았다. 그는 출산 후 바쁜 육아와 방송 활동 중에도 꾸준한 식단 관리와 운동으로 체중 감량에 성공했다.

한편 홍현희는 지난 2018년 인테리어 디자이너 제이쓴과 결혼해 2022년 첫아들 준범 군을 얻었다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
홍현희가 위고비 투약설에 대해 취한 입장은?
인기기사
로제, 브루노 마스와 ‘그래미’ 오프닝 무대 장식
‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전
‘폭풍의 언덕’ 레드카펫 스타들
‘47세’ 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…“새로운 인연 만나”

‘47세’ 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…“새로운 인연 만나”
전원주 “20년 젊어지는 시술받아”…모두가 놀란 얼굴 변화

전원주 “20년 젊어지는 시술받아”…모두가 놀란 얼굴 변화
김선호 광고 ‘손절’에 “당신을 믿어요” 폭주…연극은 ‘완판’됐다

김선호 광고 ‘손절’에 “당신을 믿어요” 폭주…연극은 ‘완판’됐다
“설악산에 UFO?”…속초 하늘서 포착된 거대한 구름 정체

“설악산에 UFO?”…속초 하늘서 포착된 거대한 구름 정체
“월 매출 1600만원” 베트남 휩쓴 미녀 모델…‘충격 비밀’ 있었다

“월 매출 1600만원” 베트남 휩쓴 미녀 모델…‘충격 비밀’ 있었다
“이젠 한국 사람입니다” 귀화자 증가세…2명 중 1명은 ‘중국인’

“이젠 한국 사람입니다” 귀화자 증가세…2명 중 1명은 ‘중국인’
귀찮다고 ‘이것’ 2주나 쓰다가 한쪽 눈 실명한 30대…“칼로 눈 찌르는 듯”

귀찮다고 ‘이것’ 2주나 쓰다가 한쪽 눈 실명한 30대…“칼로 눈 찌르는 듯”
“2만 5000원에 무한으로 담으세요” 우르르…난리 난 ‘이곳’ 무슨 일

“2만 5000원에 무한으로 담으세요” 우르르…난리 난 ‘이곳’ 무슨 일
2026년 2월 4일

2026년 2월 4일
인기 클릭
Weekly Best

  1. “내 아이 낳고 싶다” 황재균, 지연과 이혼 2년만 2세 욕심 털어놔

    “내 아이 낳고 싶다” 황재균, 지연과 이혼 2년만 2세 욕심 털어놔

  2. 이혜성, 전현무와 결별 4년 만에…한해와 “각별한 관계”

    이혜성, 전현무와 결별 4년 만에…한해와 “각별한 관계”

  3. “또 지각, 몇 번째냐” 장원영에 호통친 기자들…“억울한 원영이” 팬들 폭발했다

    “또 지각, 몇 번째냐” 장원영에 호통친 기자들…“억울한 원영이” 팬들 폭발했다

  4. 장윤정 “차마 설명 못 해”…아이들 데리고 ‘이혼’ 결단했다

    장윤정 “차마 설명 못 해”…아이들 데리고 ‘이혼’ 결단했다

  5. 황재균 여자관계 동료 폭로 나왔다 “아나운서 킬러”… “재혼 생각” 질문엔

    황재균 여자관계 동료 폭로 나왔다 “아나운서 킬러”… “재혼 생각” 질문엔
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

가수, 영화배우, 모델 등 스타들이 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈
‘폭풍의 언덕’ 레드카펫 스타들

‘폭풍의 언덕’ 레드카펫 스타들

할리우드 스타들이 28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 TCL 차이니즈 극장에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’ 시사회에 참석해