“온몸 근육 경련” 김호영, 공연 중 이상 신호…‘킹키부츠’ 캐스팅 변경

뮤지컬 배우 김호영이 뮤지컬 ‘킹키부츠’ 공연 일정에 차질을 알렸다.공연 당일인 4일 B형 독감(인플루엔자 B형)으로 그가 맡아왔던 찰리 역 캐스팅이 신재범으로 긴급 변경됐다.김호영은 자신의 인스타그램을 통해 “심려를 끼쳐드려 죄송하다”고 사과의 글을 올렸다. 그는 “일요일 공연 도중에 오한과 온 몸에 근육이 뭉치면서 경련이 생겨 끝내자마자 병원에 가서 독감검사를 했는데 음성 반응이었다”며 “월요일에 다시 검사를 하니 B형 독감 판정을 받았다”고 밝혔다.그는 이어 “초기 상태에서 바로 독감 치료제를 투여해 빠르게 회복 중이었기 때문에 당초 4일 공연은 예정대로 소화하려고 했으나, 앞으로 이어질 여러 회차 일정까지 고려했을 때 무리하게 무대에 서는 것은 개인의 욕심에 지나지 않는다고 판단했다”고 캐스팅 변경 배경을 설명했다.김호영은 “공연을 예매하고 기다려주신 관객분들께 너무 죄송하다”, “배우들과 스태프들에게도 미안하고, 걱정해 준 분들께 감사하다”고 말하며 대신 공연에 참여하는 신재범에게도 미안하면서 고마운 마음을 전했다. 그는 “빨리 회복해 건강하게 다시 무대에 복귀하겠다”는 의지를 덧붙였다.이에 앞서 제작사 CJ ENM은 해당 공연의 찰리 역이 김호영 대신 신재범으로 변경된 사실을 공식 발표했다. 4일 오후 7시 30분 공연부터 신재범이 무대에 오를 예정이다.‘킹키부츠’는 샤롯데씨어터에서 3월 29일까지 공연된다.온라인뉴스부