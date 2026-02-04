기사 검색
후덕죽 셰프, BTS 만났다…“저도 팬” 인증샷 공개

입력 :2026-02-04 16:30:59
수정 :2026-02-04 16:30:59
사진=후덕죽 인스타그램 캡처
사진=후덕죽 인스타그램 캡처


넷플릭스 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’ 시즌2에 출연한 중식의 대부 후덕죽 셰프가 그룹 방탄소년단(BTS)과 만났다.

후덕죽 셰프는 지난 3일 자신의 인스타그램에 “글로벌 스타와 함께. 저도 팬입니다”라는 수줍은 소감과 함께 한 장의 사진을 게시했다.

공개된 사진 속에서 그는 방탄소년단의 멤버 RM, 정국, 진, 뷔에 둘러싸여 인자한 미소를 짓고 있다.

국내 최고령 현역 요리사인 후덕죽 셰프는 최근 ‘흑백요리사2’에 출연해 수십 년간 다져온 독보적인 칼솜씨와 깊은 내공을 선보였다. 요리 실력뿐 아니라 상대를 배려하고 자신을 뽐내지 않는 성품에 시청자들은 열광했다. 젊은 셰프들과 당당히 경쟁하면서도 상대를 존중하는 겸손한 태도는 ‘진정한 어른’의 표본이라는 찬사를 받았다.

그는 과거 서울신라호텔 중식당 ‘팔선’의 총괄 셰프로서 한국 중식의 수준을 한 단계 높였다는 평가를 받으며 신라호텔 조리총괄 상무까지 역임한 인물이다. 현재는 앰배서더 서울 풀만 호텔의 중식당 ‘호빈’에서 여전히 주방을 지키며 요리 인생의 황금기를 이어가고 있다.

이날 후덕죽 셰프와 함께 포착된 방탄소년단은 오는 3월 20일 정규 5집 앨범 ‘ARIRANG’을 들고 가요계에 복귀한다. 군 공백기를 마친 멤버들의 완전체 활동을 향한 전 세계적인 기대가 최고조에 달한 가운데 이번 인증샷에 팬들은 반가운 환호를 보내고 있다.

온라인뉴스부
로제, 브루노 마스와 '그래미' 오프닝 무대 장식
'제68회 그래미 어워즈' 레드카펫 드레스 열전
'폭풍의 언덕' 레드카펫 스타들
'47세' 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…"새로운 인연 만나"

전원주 "20년 젊어지는 시술받아"…모두가 놀란 얼굴 변화

김선호 광고 '손절'에 "당신을 믿어요" 폭주…연극은 '완판'됐다

"월 매출 1600만원" 베트남 휩쓴 미녀 모델…'충격 비밀' 있었다

"설악산에 UFO?"…속초 하늘서 포착된 거대한 구름 정체

"이젠 한국 사람입니다" 귀화자 증가세…2명 중 1명은 '중국인'

귀찮다고 '이것' 2주나 쓰다가 한쪽 눈 실명한 30대…"칼로 눈 찌르는 듯"

"2만 5000원에 무한으로 담으세요" 우르르…난리 난 '이곳' 무슨 일

  "내 아이 낳고 싶다" 황재균, 지연과 이혼 2년만 2세 욕심 털어놔

  이혜성, 전현무와 결별 4년 만에…한해와 "각별한 관계"

  "또 지각, 몇 번째냐" 장원영에 호통친 기자들…"억울한 원영이" 팬들 폭발했다

  장윤정 "차마 설명 못 해"…아이들 데리고 '이혼' 결단했다

  황재균 여자관계 동료 폭로 나왔다 "아나운서 킬러"… "재혼 생각" 질문엔

'제68회 그래미 어워즈' 레드카펫 드레스 열전

가수, 영화배우, 모델 등 스타들이 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 '제68회 그래미 어워즈
'폭풍의 언덕' 레드카펫 스타들

할리우드 스타들이 28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 TCL 차이니즈 극장에서 열린 영화 '폭풍의 언덕' 시사회에 참석해