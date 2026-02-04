기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“눈 내리는데 비키니?”…리사, 패딩만 걸친 ‘상상 초월 패션’

입력 :2026-02-04 17:24:24
수정 :2026-02-04 17:24:24
사진=리사 인스타그램 캡처
사진=리사 인스타그램 캡처


블랙핑크의 리사가 파격적인 스타일링을 선보였다.

리사는 지난 4일 자신의 인스타그램에 “눈이 내렸지만 아늑해”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게시했다.

공개된 사진 속 리사는 하얀 눈이 소복이 쌓인 야외 설원을 배경으로 파격적인 패션을 선보였다. 그는 아찔한 비키니 수영복 위에 두툼한 패딩 점퍼만을 걸친 채 포즈를 취하고 있다.

영하의 날씨가 짐작되는 배경임에도 불구하고 맨살을 과감하게 노출하며 추위를 잊은 듯한 여유로운 표정을 짓고 있다.

리사는 이러한 파격 노출 패션 외에도 실내에서 편안한 파자마 스타일의 일상복을 입고 V자를 그리며 천진난만한 웃음을 짓는 사진을 함께 공개했다. 무대 위 카리스마 넘치는 모습과 대비되는 그의 매력은 팬들에게 또 다른 즐거움을 선사했다.

한편 리사가 속한 블랙핑크는 오는 27일 오후 2시, 미니 3집 ‘데드라인(DEADLINE)’을 전 세계 동시 발매하며 가요계에 복귀한다. 이번 앨범은 정규 2집 ‘본 핑크(BORN PINK)’ 이후 약 3년 5개월 만에 선보이는 완전체 앨범이다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
리사가 설원에서 착용한 의상은?
인기기사
로제, 브루노 마스와 ‘그래미’ 오프닝 무대 장식
‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전
‘폭풍의 언덕’ 레드카펫 스타들
‘47세’ 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…“새로운 인연 만나”

‘47세’ 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…“새로운 인연 만나”
전원주 “20년 젊어지는 시술받아”…모두가 놀란 얼굴 변화

전원주 “20년 젊어지는 시술받아”…모두가 놀란 얼굴 변화
김선호 광고 ‘손절’에 “당신을 믿어요” 폭주…연극은 ‘완판’됐다

김선호 광고 ‘손절’에 “당신을 믿어요” 폭주…연극은 ‘완판’됐다
“월 매출 1600만원” 베트남 휩쓴 미녀 모델…‘충격 비밀’ 있었다

“월 매출 1600만원” 베트남 휩쓴 미녀 모델…‘충격 비밀’ 있었다
“설악산에 UFO?”…속초 하늘서 포착된 거대한 구름 정체

“설악산에 UFO?”…속초 하늘서 포착된 거대한 구름 정체
“이젠 한국 사람입니다” 귀화자 증가세…2명 중 1명은 ‘중국인’

“이젠 한국 사람입니다” 귀화자 증가세…2명 중 1명은 ‘중국인’
귀찮다고 ‘이것’ 2주나 쓰다가 한쪽 눈 실명한 30대…“칼로 눈 찌르는 듯”

귀찮다고 ‘이것’ 2주나 쓰다가 한쪽 눈 실명한 30대…“칼로 눈 찌르는 듯”
“2만 5000원에 무한으로 담으세요” 우르르…난리 난 ‘이곳’ 무슨 일

“2만 5000원에 무한으로 담으세요” 우르르…난리 난 ‘이곳’ 무슨 일
2026년 2월 4일

2026년 2월 4일
인기 클릭
Weekly Best

  1. “내 아이 낳고 싶다” 황재균, 지연과 이혼 2년만 2세 욕심 털어놔

    “내 아이 낳고 싶다” 황재균, 지연과 이혼 2년만 2세 욕심 털어놔

  2. 이혜성, 전현무와 결별 4년 만에…한해와 “각별한 관계”

    이혜성, 전현무와 결별 4년 만에…한해와 “각별한 관계”

  3. “또 지각, 몇 번째냐” 장원영에 호통친 기자들…“억울한 원영이” 팬들 폭발했다

    “또 지각, 몇 번째냐” 장원영에 호통친 기자들…“억울한 원영이” 팬들 폭발했다

  4. 장윤정 “차마 설명 못 해”…아이들 데리고 ‘이혼’ 결단했다

    장윤정 “차마 설명 못 해”…아이들 데리고 ‘이혼’ 결단했다

  5. 황재균 여자관계 동료 폭로 나왔다 “아나운서 킬러”… “재혼 생각” 질문엔

    황재균 여자관계 동료 폭로 나왔다 “아나운서 킬러”… “재혼 생각” 질문엔
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

가수, 영화배우, 모델 등 스타들이 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈
‘폭풍의 언덕’ 레드카펫 스타들

‘폭풍의 언덕’ 레드카펫 스타들

할리우드 스타들이 28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 TCL 차이니즈 극장에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’ 시사회에 참석해