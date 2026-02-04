기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

하정우 여자친구, 일반인 아닌 배우 차정원…“7월 신라호텔 결혼식 취소”

입력 :2026-02-04 19:25:07
수정 :2026-02-04 19:30:57
배우 하정우·차정원. 뉴스1
배우 하정우·차정원. 뉴스1


배우 하정우(47)의 결혼설이 불거진 가운데 여자친구가 당초 비연예인으로 알려진 것과 달리 배우 차정원(36)으로 드러났다.

차정원의 소속사 사람엔터테인먼트는 4일 “두 사람이 만나는 게 맞다”고 교제 사실을 인정했다.

하정우 소속사 워크하우스컴퍼니는 “하정우에게 교제 중인 분이 계신 것은 맞다”면서도 “결혼 관련 내용은 확정이 아니다”라고 덧붙였다.

앞서 한 매체는 하정우가 오는 7월 비연예인 여자친구와 결혼식을 올릴 예정이라고 전했다. 이어 하정우와 차정원이 연인 사이라는 보도가 이어졌다.

이날 OSEN은 하정우와 차정원이 오는 7월 서울 중구에 위치한 신라호텔에서 결혼식을 진행하기 위해 준비 중이었지만 취소했다고 보도하기도 했다.

해당 매체에 따르면 하정우는 최근 tvN 새 드라마 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’ 촬영을 마쳤고, 윤종빈 감독의 신작 출연도 확정하면서 더욱 좋은 날짜를 고르기 위해 올 하반기로 결혼식을 연기한 것으로 알려졌다.

하정우는 영화 ‘마들렌’(2002)으로 데뷔해 ‘추격자’(2007), ‘국가대표’(2009), ‘범죄와의 전쟁: 나쁜놈들 전성시대’(2011), ‘더 테러 라이브’(2013) 등에 출연하며 국내 대표 배우로 자리 잡았다.

감독으로도 활동해 ‘롤러코스터’(2013), ‘허삼관’(2014) 등을 만들었으며 지난해 ‘로비’와 ‘윗집사람들’을 선보였다.

차정원은 2012년 영화 ‘무서운 이야기’로 데뷔한 배우로 드라마 ‘특별근로감독관 조장풍’, ‘절대그이’ 등에 출연했다. 남다른 패션 감각으로 패션·뷰티 인플루언서로 더욱 주목받고 있다.

이보희 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
하정우의 교제 상대는 누구인가?
인기기사
로제, 브루노 마스와 ‘그래미’ 오프닝 무대 장식
‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전
‘폭풍의 언덕’ 레드카펫 스타들
‘47세’ 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…“새로운 인연 만나”

‘47세’ 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…“새로운 인연 만나”
전원주 “20년 젊어지는 시술받아”…모두가 놀란 얼굴 변화

전원주 “20년 젊어지는 시술받아”…모두가 놀란 얼굴 변화
김선호 광고 ‘손절’에 “당신을 믿어요” 폭주…연극은 ‘완판’됐다

김선호 광고 ‘손절’에 “당신을 믿어요” 폭주…연극은 ‘완판’됐다
“월 매출 1600만원” 베트남 휩쓴 미녀 모델…‘충격 비밀’ 있었다

“월 매출 1600만원” 베트남 휩쓴 미녀 모델…‘충격 비밀’ 있었다
“설악산에 UFO?”…속초 하늘서 포착된 거대한 구름 정체

“설악산에 UFO?”…속초 하늘서 포착된 거대한 구름 정체
전원주, 안타까운 결혼 생활…“남편 너무 무서워서 빌었다”

전원주, 안타까운 결혼 생활…“남편 너무 무서워서 빌었다”
“이젠 한국 사람입니다” 귀화자 증가세…2명 중 1명은 ‘중국인’

“이젠 한국 사람입니다” 귀화자 증가세…2명 중 1명은 ‘중국인’
귀찮다고 ‘이것’ 2주나 쓰다가 한쪽 눈 실명한 30대…“칼로 눈 찌르는 듯”

귀찮다고 ‘이것’ 2주나 쓰다가 한쪽 눈 실명한 30대…“칼로 눈 찌르는 듯”
“2만 5000원에 무한으로 담으세요” 우르르…난리 난 ‘이곳’ 무슨 일

“2만 5000원에 무한으로 담으세요” 우르르…난리 난 ‘이곳’ 무슨 일
인기 클릭
Weekly Best

  1. “내 아이 낳고 싶다” 황재균, 지연과 이혼 2년만 2세 욕심 털어놔

    “내 아이 낳고 싶다” 황재균, 지연과 이혼 2년만 2세 욕심 털어놔

  2. 이혜성, 전현무와 결별 4년 만에…한해와 “각별한 관계”

    이혜성, 전현무와 결별 4년 만에…한해와 “각별한 관계”

  3. “또 지각, 몇 번째냐” 장원영에 호통친 기자들…“억울한 원영이” 팬들 폭발했다

    “또 지각, 몇 번째냐” 장원영에 호통친 기자들…“억울한 원영이” 팬들 폭발했다

  4. 장윤정 “차마 설명 못 해”…아이들 데리고 ‘이혼’ 결단했다

    장윤정 “차마 설명 못 해”…아이들 데리고 ‘이혼’ 결단했다

  5. 황재균 여자관계 동료 폭로 나왔다 “아나운서 킬러”… “재혼 생각” 질문엔

    황재균 여자관계 동료 폭로 나왔다 “아나운서 킬러”… “재혼 생각” 질문엔
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

가수, 영화배우, 모델 등 스타들이 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈
‘폭풍의 언덕’ 레드카펫 스타들

‘폭풍의 언덕’ 레드카펫 스타들

할리우드 스타들이 28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 TCL 차이니즈 극장에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’ 시사회에 참석해