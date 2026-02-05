기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

입력 :2026-02-05 09:53:08
수정 :2026-02-05 10:06:27
유튜브 ‘전원주_전원주인공’ 전원주, 서우림.
유튜브 ‘전원주_전원주인공’ 전원주, 서우림.


배우 전원주가 동료 연기자 서우림의 과거 미모를 칭찬했다.

지난 3일 방송된 유튜브 채널 ‘전원주_전원주인공’에서 전원주는 절친한 동료 배우 서우림과 함께 피부과로 향했다.

전원주는 평소 주름과 흑자(자외선 노출과 노화로 인해 멜라닌 세포가 증식하여 피부에 생기는 갈색 또는 검은색의 경계가 뚜렷한 색소성 반점) 고민을 해결하기 위해 피부과로 나선 길이었다.

전원주는 “이제는 거울 보기가 싫다. 쭈글쭈글한 데다가 까맣게 점이 보인다. 늙는 것도 좋지만 곱게 늙는 게 소원이다. 짜글짜글한 빨래판 같은 여자들이 많은데 같은 여자끼리도 보기가 싫다”고 말했다.

유튜브 ‘전원주_전원주인공’ 전원주, 서우림.
유튜브 ‘전원주_전원주인공’ 전원주, 서우림.


전원주는 함께 차를 탄 서우림을 보며 “얘는 붙을 자리에 제대로 다 붙었다”고 미모 칭찬을 시작했다.

서우림이 “언니도 붙을 자리에 다 붙었다”며 웃자 전원주는 “얘하고 지방 촬영가면 둘이 방을 같이 쓰게 해준다. 자는 모습을 보면 내가 남자가 된 기분이다. 밤에 덮치고 싶었다”라고 과격한 표현으로 서우림의 미모 칭찬을 이어가 주변을 폭소케 했다.

유튜브 ‘전원주_전원주인공’ 전원주, 서우림.
유튜브 ‘전원주_전원주인공’ 전원주, 서우림.


이에 서우림은 “이 언니가 이렇게 잘 웃긴다”며 박장대소를 했다.

전원주는 “작품에서 “얘는 마님이고 나는 하녀다. 얘가 쪽지면 참 예뻤다. 쪽지고 한복이면 한국의 여인상이었다”라고 칭찬 폭격을 이어갔다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
전원주가 피부과를 방문한 이유는?
인기기사
로제, 브루노 마스와 ‘그래미’ 오프닝 무대 장식
‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전
‘폭풍의 언덕’ 레드카펫 스타들
하정우 여자친구, 일반인 아닌 배우 차정원…“결혼은 미정”

하정우 여자친구, 일반인 아닌 배우 차정원…“결혼은 미정”
전원주, 안타까운 결혼 생활…“남편 너무 무서워서 빌었다”

전원주, 안타까운 결혼 생활…“남편 너무 무서워서 빌었다”
“월 매출 1600만원” 베트남 휩쓴 미녀 모델…‘충격 비밀’ 있었다

“월 매출 1600만원” 베트남 휩쓴 미녀 모델…‘충격 비밀’ 있었다
“칫솔만 믿었다간 치매 위험”…매일 ‘여기’ 안 닦으면 뇌 손상 56%↑

“칫솔만 믿었다간 치매 위험”…매일 ‘여기’ 안 닦으면 뇌 손상 56%↑
“설악산에 UFO?”…속초 하늘서 포착된 거대한 구름 정체

“설악산에 UFO?”…속초 하늘서 포착된 거대한 구름 정체
“숙제 왜 안 냈냐고요? 돼지가 먹었어요”…뻔한 변명? CCTV 보니 ‘소름’

“숙제 왜 안 냈냐고요? 돼지가 먹었어요”…뻔한 변명? CCTV 보니 ‘소름’
펜션서 만난 여성 성폭행한 20대 “합의한 성관계” 주장했지만 ‘실형’… 이유 보니

펜션서 만난 여성 성폭행한 20대 “합의한 성관계” 주장했지만 ‘실형’… 이유 보니
“맞선남, 화장실 간다더니 밥값 170만원 안 내고 도망쳤네요” 중국 시끌

“맞선남, 화장실 간다더니 밥값 170만원 안 내고 도망쳤네요” 중국 시끌
“은퇴 후 우울해서” 1년간 음료병에 소변 넣어 마트 진열한 60대男…홍콩 ‘충격’

“은퇴 후 우울해서” 1년간 음료병에 소변 넣어 마트 진열한 60대男…홍콩 ‘충격’
인기 클릭
Weekly Best

  1. “내 아이 낳고 싶다” 황재균, 지연과 이혼 2년만 2세 욕심 털어놔

    “내 아이 낳고 싶다” 황재균, 지연과 이혼 2년만 2세 욕심 털어놔

  2. 이혜성, 전현무와 결별 4년 만에…한해와 “각별한 관계”

    이혜성, 전현무와 결별 4년 만에…한해와 “각별한 관계”

  3. ‘47세’ 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…“새로운 인연 만나”

    ‘47세’ 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…“새로운 인연 만나”

  4. “또 지각, 몇 번째냐” 장원영에 호통친 기자들…“억울한 원영이” 팬들 폭발했다

    “또 지각, 몇 번째냐” 장원영에 호통친 기자들…“억울한 원영이” 팬들 폭발했다

  5. 황재균 여자관계 동료 폭로 나왔다 “아나운서 킬러”… “재혼 생각” 질문엔

    황재균 여자관계 동료 폭로 나왔다 “아나운서 킬러”… “재혼 생각” 질문엔
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

가수, 영화배우, 모델 등 스타들이 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈
‘폭풍의 언덕’ 레드카펫 스타들

‘폭풍의 언덕’ 레드카펫 스타들

할리우드 스타들이 28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 TCL 차이니즈 극장에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’ 시사회에 참석해