“난 육체적 바람이 좋아” 노사연, 예능 불륜 토크서 폭탄 발언

입력 :2026-02-05 10:37:15
수정 :2026-02-05 10:37:15
사진=유튜브 ‘이오오상회’ 캡처
사진=유튜브 ‘이오오상회’ 캡처


가수 노사연이 거침없는 입담으로 다시 한번 예능감을 뽐냈다.

평소 남편 이무송과의 유쾌한 결혼 생활을 공개해온 그는 외도라는 민감한 주제 앞에서 상상을 초월하는 답변으로 현장을 초토화했다.

지난 3일 유튜브 채널 ‘이오오상회’의 콘텐츠 ‘시엄마들’ 2회에서는 ‘시엄마가 5억을 주며 바람난 남편을 용서하래요’라는 주제로 열띤 토론이 벌어졌다. 유튜버 권또또가 전한 사연에 따르면 외도를 저지른 아들의 시어머니가 며느리에게 5억원을 제시하며 무마를 시도했다는 것이다. 이에 노사연은 처음엔 “요즘에도 그런 일이 있냐”며 경악했다. 그는 “바람을 피운 걸 알고 나면 못 살 것 같다. 아무리 돈이라도 안 되는 건 안 된다”며 단호한 입장을 보이는 듯했으나, 곧이어 “100억이면 생각은 해볼 수 있다”고 입장을 바꿨다.

이후 화제는 ‘육체적 바람과 정신적 바람 중 무엇이 더 괘씸한가’로 바뀌었다. 샘 해밍턴은 육체적 바람에 대해 “쉽게 말해 번호 교환 없이 원나잇처럼 감정 교류 없이 끝나는 관계”라고 설명했고, 정신적 바람에 대해서 권또또는 “연인처럼 대화하고 마음을 주고받는 관계”라고 정의했다.

노사연은 뜻밖에도 “나는 육체적인 바람이 더 좋을 것 같다”고 폭탄 발언을 했다.

이에 샘 해밍턴은 “취향을 물어본 게 아니라 둘 중 어떤 게 더 나쁜지 물어본 것”이라며 당황했다. 그제야 상황을 파악한 노사연은 민망한 듯 폭소하며 “이제 이해했다”고 말하면서도 “나는 한 번 하라고 하면 1번(육체적 바람) 할 것”이라고 돌발 선언을 해 웃음을 자아냈다.

권또또는 “기회가 주어진다는 의미가 아니다”라며 진땀을 흘리며 수습에 나섰다.

온라인뉴스부
