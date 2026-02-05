“부자 안 부러웠다” 5성급 호텔 스위트룸을 집으로 쓴 여배우

사진=TV조선 ‘아빠하고 나하고’ 캡처

배우 전수경이 영화에서나 볼 법한 럭셔리한 신혼 시절 에피소드를 공개했다.지난 4일 방송된 TV조선 예능 프로그램 ‘아빠하고 나하고’에 출연한 전수경은 2014년 재혼한 미국인 남편 에릭 스완슨과의 신혼생활에 대해 언급했다.전수경의 남편은 밀레니엄 힐튼 서울의 총지배인으로, 전수경은 신혼 생활을 호텔 스위트룸에서 했다고 밝혀 모두를 놀라게 했다.그는 “부자가 부럽지 않은 게 그런 호텔에서 몇 년 살아볼 수 있는 게 특별한 경험 아니냐”며 신혼 생활을 호텔 최상층 스위트룸에서 보냈다는 사실을 밝혀 부러움을 샀다.이어 당시의 일상을 떠올리며 “조식은 기본이었고, 룸서비스도 했다”며 “부러운 거 없이 그렇게 살았다”고 말했다.패널인 임형주는 “그 호텔의 단골이었는데 총지배인님이 정말 유명하셨다”고 증언했으며, 전현무는 “연예계에서 제일 부유한 신혼 생활”이라며 혀를 내둘렀다.또 이날 방송에서는 전수경의 97세 아버지가 등장했다. 전수경은 어머니가 돌아가신 후 20년 동안 아버지와 단둘이 시간을 보낸 적이 없었다며 “아버지가 나를 별로 안 사랑하시는 줄 알았다”고 서먹했던 감정을 솔직하게 고백했다.하지만 딸의 공연 기사와 활동 내용이 빼곡히 스크랩된 아버지의 일기장을 보며 무뚝뚝한 표현 뒤에 감춰졌던 진심을 확인하기도 했다.온라인뉴스부