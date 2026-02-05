기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“주식 하지 마셔, 한심한 족속들” 허성태도 ‘지식인 파묘’

입력 :2026-02-05 17:09:54
수정 :2026-02-05 17:09:54
허성태가 네이버지식인에 남긴 답변.
허성태가 네이버지식인에 남긴 답변.


배우 허성태가 배우가 되기 전 온라인에 남겼던 흔적들이 강제로 소환됐다.

지난 5일 각종 온라인 커뮤니티에는 허성태가 연예계 데뷔 전인 2010년경 네이버 지식인에 남겼던 답변들이 캡처되어 퍼져 나갔다. 당시 주식 투자와 관련된 고민을 묻는 질문에 그는 “주식 하지 마셔”, “한심한 족속들”이라고 답변을 남겼던 것으로 드러났다.

이번 사건은 최근 네이버 인물 정보 페이지에서 업데이트 오류로 인해 일부 유명인의 과거 지식인 활동 내역이 노출되면서 시작된 이른바 ‘지식인 파묘’가 화제가 된 영향이다.

과거 작성한 질의응답 기록이 인물 정보에서 손쉽게 열람될 수 있게 되면 당사자 의사와 무관하게 사적인 표현이나 개인적 경험이 다시 드러날 수 있어 사생활 침해로 이어지고 있다는 비판이 거세다.

특히 연예인이 되기 전 평범한 일반인으로서 남긴 지극히 사적인 표현이나 가치관이 현재의 이미지와 결부되어 평가받는 것에 대한 우려가 깊을 수밖에 없다.

네이버 측은 서비스 업데이트 과정에서 오류가 발생해 일부 인물의 이력이 노출됐으며, 현재는 원상 복구 조치를 완료했다고 설명했다.

허성태는 LG전자 해외영업부 러시아팀과 대우조선해양 기획조정실 등 안정적인 대기업 생활을 뒤로하고 2011년 SBS ‘기적의 오디션’을 통해 늦깎이 배우의 길을 걷기 시작했다. 이후 영화 ‘범죄도시’, 넷플릭스 ‘오징어 게임’ 등에서 선 굵은 악역 연기로 글로벌 스타 반열에 올랐다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
허성태의 과거 네이버 지식인 활동이 노출된 원인은?
인기기사
스타들의 ‘서울패션위크’ 나들이
로제, 브루노 마스와 ‘그래미’ 오프닝 무대 장식
‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전
하정우 여자친구, 일반인 아닌 배우 차정원…“결혼은 미정”

하정우 여자친구, 일반인 아닌 배우 차정원…“결혼은 미정”
전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백
70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도
조혜련, 아들과 헤어진 지 4개월…“보고 싶다” 오열

조혜련, 아들과 헤어진 지 4개월…“보고 싶다” 오열
박나래 두 달 만에 복귀? “변함 없다…해야 할 일 있어” 입 열었다

박나래 두 달 만에 복귀? “변함 없다…해야 할 일 있어” 입 열었다
이덕화 “10t 버스에 깔려 50번 넘는 대수술” 장애 3급 판정받은 이유

이덕화 “10t 버스에 깔려 50번 넘는 대수술” 장애 3급 판정받은 이유
“숙제 왜 안 냈냐고요? 돼지가 먹었어요”…뻔한 변명? CCTV 보니 ‘소름’

“숙제 왜 안 냈냐고요? 돼지가 먹었어요”…뻔한 변명? CCTV 보니 ‘소름’
“은퇴 후 우울해서” 1년간 음료병에 소변 넣어 마트 진열한 60대男…홍콩 ‘충격’

“은퇴 후 우울해서” 1년간 음료병에 소변 넣어 마트 진열한 60대男…홍콩 ‘충격’
‘조력 사망자’ 얼굴 이식받은 스페인 女…“세계 최초”

‘조력 사망자’ 얼굴 이식받은 스페인 女…“세계 최초”
인기 클릭
Weekly Best

  1. “내 아이 낳고 싶다” 황재균, 지연과 이혼 2년만 2세 욕심 털어놔

    “내 아이 낳고 싶다” 황재균, 지연과 이혼 2년만 2세 욕심 털어놔

  2. ‘47세’ 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…“새로운 인연 만나”

    ‘47세’ 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…“새로운 인연 만나”

  3. 이혜성, 전현무와 결별 4년 만에…한해와 “각별한 관계”

    이혜성, 전현무와 결별 4년 만에…한해와 “각별한 관계”

  4. “또 지각, 몇 번째냐” 장원영에 호통친 기자들…“억울한 원영이” 팬들 폭발했다

    “또 지각, 몇 번째냐” 장원영에 호통친 기자들…“억울한 원영이” 팬들 폭발했다

  5. 황재균 여자관계 동료 폭로 나왔다 “아나운서 킬러”… “재혼 생각” 질문엔

    황재균 여자관계 동료 폭로 나왔다 “아나운서 킬러”… “재혼 생각” 질문엔
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

가수, 영화배우, 모델 등 스타들이 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈
‘폭풍의 언덕’ 레드카펫 스타들

‘폭풍의 언덕’ 레드카펫 스타들

할리우드 스타들이 28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 TCL 차이니즈 극장에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’ 시사회에 참석해