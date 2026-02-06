기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘변요한♥’ 티파니 영, 연애하더니 ‘물오른 미모’

입력 :2026-02-06 15:36:47
수정 :2026-02-06 15:36:47
사진=티파니 영 인스타그램 캡처
사진=티파니 영 인스타그램 캡처


소녀시대 멤버 겸 배우 티파니 영이 물오르는 미모를 뽐냈다.

티파니 영은 6일 자신의 인스타그램에 스타일리시한 근황이 담긴 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진 속에서 티파니 영은 체크무늬 셋업 의상을 입고 특유의 발랄하고 귀여운 분위기를 뿜어내고 있다. 어깨 라인을 드러낸 오프숄더 드레스 차림에서는 한층 성숙하고 섹시한 분위기가 돋보인다.

연예계 공식 커플이 된 티파니 영과 변요한은 지난해 12월 열애 사실을 공식 인정하며 큰 화제를 모았다. 두 사람의 인연은 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘삼식이 삼촌’에 함께 출연하며 시작됐다. 작품에서 호흡을 맞추며 동료에서 연인으로 발전한 두 사람은 현재 결혼을 염두에 둔 진지한 교제를 이어가고 있는 것으로 알려졌다.

열애 인정 당시 두 사람은 각각의 소셜미디어(SNS)에 정성 어린 자필 편지를 올려 서로를 향한 깊은 신뢰를 드러낸 바 있다.

티파니 영은 편지를 통해 “현재 좋은 마음으로 한 분과 결혼을 전제로 진지한 만남을 이어가고 있습니다, 세상을 긍정적이고 희망 가득한 시선으로 바라보게 해주는 저에게 안정을 주는 사람”이라고 애정을 드러냈다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
티파니 영과 변요한이 처음 만난 계기는?
인기기사
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들
스타들의 ‘서울패션위크’ 나들이
로제, 브루노 마스와 ‘그래미’ 오프닝 무대 장식
“남들이 무시하는 일 해서 월 800만원 번다”…대박 난 22세女 사연

“남들이 무시하는 일 해서 월 800만원 번다”…대박 난 22세女 사연
생우유 마신 임신부, 태아 숨졌다…美 보건당국 “마시지 마세요” 경고

생우유 마신 임신부, 태아 숨졌다…美 보건당국 “마시지 마세요” 경고
100만 관객 결국 해냈다…‘아바타’까지 제치며 역주행 기적 일으킨 ‘한국 영화’

100만 관객 결국 해냈다…‘아바타’까지 제치며 역주행 기적 일으킨 ‘한국 영화’
2026년 2월 6일

2026년 2월 6일
넷플릭스, ‘케데헌’ 최고 성과급 지급…“대체 얼마길래”

넷플릭스, ‘케데헌’ 최고 성과급 지급…“대체 얼마길래”
사유리, 아들 ‘젠’ 10일 만에 퇴학당하더니…‘일본 유치원’ 보냈다

사유리, 아들 ‘젠’ 10일 만에 퇴학당하더니…‘일본 유치원’ 보냈다
2026년 2월 8일

2026년 2월 8일
2026년 2월 7일

2026년 2월 7일
박나래 떠난 자리 ‘이 사람’이 채운다…‘놀토’ 합류 확정

박나래 떠난 자리 ‘이 사람’이 채운다…‘놀토’ 합류 확정
인기 클릭
Weekly Best

  1. “내 아이 낳고 싶다” 황재균, 지연과 이혼 2년만 2세 욕심 털어놔

    “내 아이 낳고 싶다” 황재균, 지연과 이혼 2년만 2세 욕심 털어놔

  2. 전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

    전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

  3. ‘47세’ 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…“새로운 인연 만나”

    ‘47세’ 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…“새로운 인연 만나”

  4. 이혜성, 전현무와 결별 4년 만에…한해와 “각별한 관계”

    이혜성, 전현무와 결별 4년 만에…한해와 “각별한 관계”

  5. 70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

    70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에
‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

가수, 영화배우, 모델 등 스타들이 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈