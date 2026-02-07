기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”

입력 :2026-02-07 08:10:17
수정 :2026-02-07 08:10:17

박용만 전 두산 회장과의 인연
“아버지 같은 분” 사진전 참석

송혜교 인스타그램
송혜교 인스타그램


배우 송혜교가 박용만 전 두산그룹 회장과의 오랜 친분을 공개했다.

송혜교는 6일 자신의 인스타그램에 박용만 전 회장의 사진전을 찾은 모습을 담은 사진을 게재했다.

그는 “언제나 저에게 아버지처럼 힘이 되어 주시는 박용만 사진작가님. 멋진 작품을 눈으로 보고 마음에 담아 갑니다. 늘 감사합니다”라는 글을 덧붙였다.

공개된 사진 속에서 송혜교는 박 전 회장과 나란히 서서 다정한 분위기를 연출했다. 두 사람은 자연스러운 미소로 친밀한 관계를 드러냈다.

박 전 회장은 두산그룹 회장을 지낸 뒤 현재 벨스트리트 파트너스 대표업무집행자로 활동하고 있으며, 사진 작업도 꾸준히 이어오고 있다.

한편 송혜교는 넷플릭스 시리즈 ‘천천히 강렬하게’ 공개를 앞두고 있다. 작품을 통해 글로벌 시청자들과 다시 만날 예정이다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
송혜교가 박용만 전 회장을 지칭한 호칭은?
인기기사
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들
스타들의 ‘서울패션위크’ 나들이
로제, 브루노 마스와 ‘그래미’ 오프닝 무대 장식
“남들이 무시하는 일 해서 월 800만원 번다”…대박 난 22세女 사연

“남들이 무시하는 일 해서 월 800만원 번다”…대박 난 22세女 사연
“심하면 사망” 감기인 줄 알았는데…‘이 병’ 퍼진 日 충격 근황

“심하면 사망” 감기인 줄 알았는데…‘이 병’ 퍼진 日 충격 근황
운전사에 성폭행당한 女승객…“회사도 책임” 125억 배상 평결에 발칵 뒤집힌 美

운전사에 성폭행당한 女승객…“회사도 책임” 125억 배상 평결에 발칵 뒤집힌 美
“대학병원 수업 중 女 환자 중요부위 생중계 노출” 발칵…무슨 일?

“대학병원 수업 중 女 환자 중요부위 생중계 노출” 발칵…무슨 일?
“우리집 정원에 누가 X을”…‘가장 일본다운’ 축제 취소됐다

“우리집 정원에 누가 X을”…‘가장 일본다운’ 축제 취소됐다
‘옥동자’ 정종철 아들, ‘캐나다 명문대’ 줄줄이 합격…고1에 홀로 유학

‘옥동자’ 정종철 아들, ‘캐나다 명문대’ 줄줄이 합격…고1에 홀로 유학
사유리, 아들 ‘젠’ 10일 만에 퇴학당하더니…‘일본 유치원’ 보냈다

사유리, 아들 ‘젠’ 10일 만에 퇴학당하더니…‘일본 유치원’ 보냈다
‘이숙캠’ 출연자 “의부증 환자로 몬다” 억울함 호소하더니…전화 100통·생크림 테러

‘이숙캠’ 출연자 “의부증 환자로 몬다” 억울함 호소하더니…전화 100통·생크림 테러
‘케데헌’ 이재, 겹경사 터졌다…그래미 수상 이어 ‘11월 결혼설’

‘케데헌’ 이재, 겹경사 터졌다…그래미 수상 이어 ‘11월 결혼설’
인기 클릭
Weekly Best

  1. 전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

    전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

  2. “내 아이 낳고 싶다” 황재균, 지연과 이혼 2년만 2세 욕심 털어놔

    “내 아이 낳고 싶다” 황재균, 지연과 이혼 2년만 2세 욕심 털어놔

  3. ‘47세’ 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…“새로운 인연 만나”

    ‘47세’ 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…“새로운 인연 만나”

  4. 70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

    70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

  5. 이혜성, 전현무와 결별 4년 만에…한해와 “각별한 관계”

    이혜성, 전현무와 결별 4년 만에…한해와 “각별한 관계”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에
‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

가수, 영화배우, 모델 등 스타들이 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈