혜리 “지옥철을 뚫고 아기 용품 파는 곳에 온 이유는”

가수 겸 방송인 혜리가 만삭인 동생과 일본으로 태교 여행을 떠났다.혜리는 6일 자신의 유튜브 채널에서 동생인 인플루언서 이혜림과 일본 여행을 다녀온 영상을 공개했다. 이혜림은 최근 소셜미디어를 통해 임신 30주라고 알린 바 있다.혜리는 임신부 배지를 차고 온 동생을 보며 “배지 들고 비행기에 1등으로 탑승한 내 동생”이라고 말했다.일본 도쿄에 도착한 혜리는 숙소도 공개했다.그는 “지금 방보다 더 좋은 방을 예약하려 했는데 너무 비쌌다. 이 호텔 체인은 우리나라에는 없고 전 세계에 8~9개밖에 없다고 하더라. 나도 좋은 호텔을 많이 다녀봤지만 확실히 다르긴 다르다”고 설명했다.혜리는 동생과 함께 일본 유명 육아용품 전문점을 찾았다. 혜리는 “지옥철을 뚫고 아기 용품 파는 곳에 온 이유는 제가 곧 이모가 되기 때문”이라고 전했다.이어 “곧 태어날 삐약이를 위해 선물을 사러 왔다. 사실 우리는 아무것도 모르는 예비 엄마와 예비 이모라서 어떻게 사야 할지 모르겠다”고 덧붙였다.두 사람은 각종 블로그를 참고하며 쇼핑을 했다. 혜리는 “난생처음 자기 옷 쇼핑 안 하고 다른 걸 쇼핑하는 내 동생”이라고 말했다.뉴시스