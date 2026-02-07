기사 검색
에이핑크 윤보미♥라도, 9년 열애 끝 5월 16일 결혼식

입력 :2026-02-07 11:04:58
수정 :2026-02-07 11:04:58
그룹 에이핑크 윤보미(32). 인스타그램 캡처
그룹 에이핑크 윤보미(32)와 음악 프로듀서 라도(41·본명 송주영)가 5월 16일 화촉을 밝힌다. 양측은 7일 오전 “두 사람이 오는 5월 16일 결혼식을 올린다”고 밝혔다. 결혼식장 등과 관련해서는 “이외 세부 사항의 추가 안내는 어려운 점 양해 부탁드린다”고 전했다.

윤보미와 라도는 2016년 에이핑크의 타이틀곡 ‘내가 설렐 수 있게’를 함께 작업하며 가까워졌고, 2017년 4월부터 열애를 시작했다. 이후 2024년 4월부터 공개 열애를 이어왔다. 두 사람은 열애 9년여 만에 사랑의 결실을 보게 됐다.

지난해 12월 윤보미 측은 “윤보미는 오랜 시간 곁을 지켜온 소중한 인연과 내년 5월 부부의 연을 맺을 예정”이라며 “인생의 새로운 막을 올리는 두 사람의 앞날에 따뜻한 응원을 부탁드린다”고 전한 바 있다.

윤보미도 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 자필 편지를 올리고 “오랜 시간 곁에서 서로의 일상을 나누며 기쁠 때도, 흔들릴 때도 함께해온 사람과 앞으로의 삶을 함께하기로 했다”며 직접 결혼 소식을 알렸다.

한편 윤보미는 수많은 히트곡을 발표한 에이핑크로 활발히 활동 중이며, 지난달 5일 발매한 ‘러브 미 모어’로 활동을 펼치며 큰 사랑을 받았다. 또한 드라마 ‘제발 그 남자 만나지 마요’, ‘눈물의 여왕’ 등에 출연하며 배우로도 존재감을 발산했다.

라도는 걸그룹 스테이씨가 소속된 하이업엔터테인먼트의 음악 프로듀서로 유명하다. 직접 작업한 곡으로는 트와이스 ‘TT’와 ‘팬시’, 청하의 ‘벌써 12시’, 스테이씨 ‘에이셉’과 ‘색안경’ 등이 있다. 또한 MBC ‘놀면 뭐하니?’, KBS 2TV ‘홍김동전’ 등 예능 프로그램에도 출연해 입담을 뽐내기도 했다.

뉴스1
윤보미와 라도가 처음 만나 가까워진 계기는?
