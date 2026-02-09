기사 검색
AOA 출신 권민아, 리프팅 시술 받다 ‘2도 화상’…충격적인 얼굴 상태

입력 :2026-02-09 09:10:56
수정 :2026-02-09 09:10:56
사진=권민아 인스타그램 캡처
사진=권민아 인스타그램 캡처


그룹 AOA 출신 배우 권민아가 피부과 리프팅 시술 중 심각한 안면 화상을 입었다고 밝혔다.

지난 8일 권민아는 자신의 인스타그램을 통해 왼쪽 뺨 전체가 붉게 변하고 흉터가 남은 사진을 공개했다.

그는 “지난달 24일 수면 슈링크 리프팅 600샷을 받았다. 눈을 떴을 때 살이 찢어지는 고통이 느껴져서 울다가 거울을 보고 싶다고 했는데 피부가 한 겹씩 화상으로 인해 뜯겨 돌돌 말아져 올라가 있었고 진물과 물집이 나 있었다. 그냥 절망적이었다”라고 당시 상황을 묘사했다.

권민아에 따르면 병원 측은 시술 과정에서의 과실을 부정하고 있다. 원장은 시술 자체에는 문제가 없었으며 사용된 슈링크 팁의 불량을 원인으로 지목한 것으로 알려졌다.

이에 대해 권민아는 병원의 관리 소홀을 지적했다.

그는 “한 달에 한 번씩 주기적으로 오던 의원”이라며 “지난달부터는 수면 동의서, 시술 안내 동의서, 사진 여부도 물어봐 주시지 않았다. 시술 전 피부 진료나 진단을 받은 적도 없다. 당연히 설명도 없었지만 2025년 10월에 동의서를 받았기 때문에 매번 올 때마다 받을 수 없다고 하셨다. 심지어 매번 다른 시술을 했기 때문에 슈링크 안내나 효과, 부작용 동의서를 여기서 받아본 적이 없다”라며 “그렇지만 의료법 위반을 한 적은 없으시댔다. 이 일로 인해 공황발작이 찾아오고 엄마에게 결국 얼굴 상태를 들켰는데 우셨다. 속상하다”라고 덧붙였다.

이번 사고로 심재성 2도 화상 판정을 받은 그는 “신체의 10%가 전부 얼굴 화상…일정을 미루거나 취소하느라 매일 ‘죄송합니다’ 하다가 눈물이 났다”며 심경을 전했다.

권민아는 “내 인생의 첫 번째 재판이 끝나기도 전에 또 소송 가야 한다”라며 “모르겠다. ‘좋은 원장님이시다’ 그렇게 믿고 싶다. 지금 내가 예민해서 이런 생각이 드는 것일 거다. 그냥 날 재워버리자”라고 말했다.

사건 공개 이후 일부 누리꾼의 비난 섞인 반응이 이어지자 그는 “수면 슈링크하는 곳 많고, 지난해 10월부터 한 달 주기로 갔다가 최근에 발생한 화상이고, 또 저같이 크림 마취 부작용 일어나는 사람은 수면으로 시술할 때도 있다”라고 속상함을 표현했다.

온라인뉴스부
