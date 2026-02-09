기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

강다니엘, 오늘 현역 입대…“워너원 재결합 프로젝트 녹화” 깜짝 선물

입력 :2026-02-09 09:30:22
수정 :2026-02-09 09:30:22
강다니엘.<br>뉴시스
강다니엘.
뉴시스


그룹 ‘워너원’ 출신 가수 강다니엘이 국방의 의무를 수행하기 위해 잠시 팬들 곁을 떠난다.

9일 소속사 에이라에 따르면 강다니엘은 이날 오후 신병교육대에 입소해 기초군사훈련을 마친 뒤 육군 현역으로 복무를 시작한다. 입대 현장은 별도의 공식 행사 없이 조용히 치러질 예정이다.

그는 2017년 엠넷 ‘프로듀스 101’ 시즌2에서 압도적인 표 차이로 최종 우승을 거머쥐며 프로젝트 그룹 워너원의 센터로 활동했다. 워너원 활동 종료 후에도 솔로 가수로 전향해 꾸준히 앨범을 발표하며 탄탄한 팬덤을 유지해왔다.

강다니엘의 입대와 맞물려 올해 상반기 방영 예정인 ‘워너원 재결합 프로젝트’에 비상한 관심이 쏠리고 있다. 엠넷의 신규 예능 프로그램을 통해 추진되는 이번 재결합은 워너원 멤버들이 오랜만에 다시 뭉치는 자리로, 팬들에게는 최고의 선물이 될 전망이다.

강다니엘은 입대 직전까지 해당 프로그램의 초반 녹화 일부에 참여하며 멤버들과의 의리를 지킨 것으로 전해졌다. 비록 군 복무로 인해 전체 일정에 함께할 수는 없지만 프로그램 도입부에서 그의 존재감을 확인할 수 있다는 소식에 벌써부터 기대감이 고조되고 있다.

소속사 관계자는 “국방의 의무를 성실히 이행하고 건강한 모습으로 돌아올 강다니엘에게 따뜻한 응원을 부탁드린다”고 밝혔다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
강다니엘이 입대한 후 복무하게 되는 형태는?
인기기사
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들
스타들의 ‘서울패션위크’ 나들이
로제, 브루노 마스와 ‘그래미’ 오프닝 무대 장식
심형탁, 5살 차이 ‘미모의 장모님’ 공개…아들 돌잔치 참석

심형탁, 5살 차이 ‘미모의 장모님’ 공개…아들 돌잔치 참석
구준엽 “이게 마지막 방법…” 서희원 없는 2번째 결혼기념일

구준엽 “이게 마지막 방법…” 서희원 없는 2번째 결혼기념일
홍진경, 딸 라엘 달라진 외모에 “아주 미쳐. 다 보정이야” 폭로

홍진경, 딸 라엘 달라진 외모에 “아주 미쳐. 다 보정이야” 폭로
블랙핑크 제니, 덱스에 “관심 꺼달라” 호소

블랙핑크 제니, 덱스에 “관심 꺼달라” 호소
“우리 둘 실체”…내연녀 남편·지인에 나체 사진 전송한 40대男 ‘집유’

“우리 둘 실체”…내연녀 남편·지인에 나체 사진 전송한 40대男 ‘집유’
“숨이 턱, 감옥 같아…한국인들 이런 데서 살아?” 고시원 갔다 충격받은 유명 美유튜버

“숨이 턱, 감옥 같아…한국인들 이런 데서 살아?” 고시원 갔다 충격받은 유명 美유튜버
與 “李대통령 분당 집부터 팔라니 헛웃음…청와대 영구집권 권고?”

與 “李대통령 분당 집부터 팔라니 헛웃음…청와대 영구집권 권고?”
생수병 속 ‘미세플라스틱’, 수돗물의 3배…“혈관 타고 뇌로” 600만개 범벅

생수병 속 ‘미세플라스틱’, 수돗물의 3배…“혈관 타고 뇌로” 600만개 범벅
2026년 2월 9일

2026년 2월 9일
인기 클릭
Weekly Best

  1. 옥주현 “단순한 불륜 아냐”…뮤지컬 개막 앞두고 올린 글

    옥주현 “단순한 불륜 아냐”…뮤지컬 개막 앞두고 올린 글

  2. 전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

    전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

  3. ‘47세’ 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…“새로운 인연 만나”

    ‘47세’ 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…“새로운 인연 만나”

  4. 70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

    70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

  5. 송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”

    송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에
‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

가수, 영화배우, 모델 등 스타들이 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈