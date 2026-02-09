기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

8년전 사라진 배우, 15살 연하 사업가와 ‘미국서 결혼 생활 중’

입력 :2026-02-09 10:28:02
수정 :2026-02-09 10:28:02
사진=유튜브 ‘병세세상’ 캡처
사진=유튜브 ‘병세세상’ 캡처


배우 김병세가 2019년 15살 연하의 사업가와 결혼해 제2의 인생을 살고 있다는 사실이 뒤늦게 알려졌다.

2018년 이후 사실상 연기 활동을 중단했던 그는 최근 자신의 유튜브 채널 ‘병세세상’을 통해 근황을 직접 전했다.

김병세는 2018년 4월 당시 MBC 드라마 ‘부잣집 아들’ 촬영에 매진하던 중 어머니가 세상을 떠나는 슬픔을 겪었다. 작품을 위해 장례식조차 지키지 못했던 그는 드라마 종영 후인 그해 10월 어머니를 기리기 위해 미국을 찾았다. 이어 그곳에서 인생의 반려자를 운명처럼 마주하게 됐다.

아내와의 첫 만남에 대해 김병세는 “소개팅 날 문이 열리면서 들어오는데 내 눈에는 후광이 보였다. 느낌이 선녀·천사 같더라. 심장이 벌렁벌렁 뛰고 그러진 않았는데, 느낌이 묘하더라. 그냥 운명 같았다”고 회상했다.

나이 차이가 적지 않았고 거주지 또한 한국과 미국으로 나뉘어 있었지만 그는 거침없이 직진했다.

그는 “한국에 돌아왔는데도 머릿속에서 그분이 떠나질 않아 3주 만에 다시 미국으로 향했다”고 고백했다. 결국 만난 지 90일 만에 “지금이 아니면 결혼할 기회가 없을 것 같다”는 확신으로 프러포즈를 했다.

결혼 후 김병세는 아내의 사업 터전인 미국에 정착하는 결단을 내렸다. 그는 “나는 한국과 미국 어디서든 살 수 있는 상황이었지만 아내의 일은 연속성이 중요했기에 내가 미국으로 건너왔다”고 밝혔다. 이 과정에서 자연스럽게 한국 방송계를 떠나 미국에 정착하게 됐다.

그는 “현역 배우로 다시 일할 수 있는 기회가 생긴다면 더없이 감사한 일이지만 부담감을 느끼진 않는다. 미국에서 오디션을 본 적도 있다. 한국에서 일할 기회가 있다면 또 일할 수도 있을 것 같다”고 복귀 가능성을 열어뒀다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
김병세가 2018년 연기 활동을 중단한 이유는?
인기기사
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들
스타들의 ‘서울패션위크’ 나들이
로제, 브루노 마스와 ‘그래미’ 오프닝 무대 장식
심형탁, 5살 차이 ‘미모의 장모님’ 공개…아들 돌잔치 참석

심형탁, 5살 차이 ‘미모의 장모님’ 공개…아들 돌잔치 참석
구준엽 “이게 마지막 방법…” 서희원 없는 2번째 결혼기념일

구준엽 “이게 마지막 방법…” 서희원 없는 2번째 결혼기념일
홍진경, 딸 라엘 달라진 외모에 “아주 미쳐. 다 보정이야” 폭로

홍진경, 딸 라엘 달라진 외모에 “아주 미쳐. 다 보정이야” 폭로
블랙핑크 제니, 덱스에 “관심 꺼달라” 호소

블랙핑크 제니, 덱스에 “관심 꺼달라” 호소
“우리 둘 실체”…내연녀 남편·지인에 나체 사진 전송한 40대男 ‘집유’

“우리 둘 실체”…내연녀 남편·지인에 나체 사진 전송한 40대男 ‘집유’
“숨이 턱, 감옥 같아…한국인들 이런 데서 살아?” 고시원 갔다 충격받은 유명 美유튜버

“숨이 턱, 감옥 같아…한국인들 이런 데서 살아?” 고시원 갔다 충격받은 유명 美유튜버
與 “李대통령 분당 집부터 팔라니 헛웃음…청와대 영구집권 권고?”

與 “李대통령 분당 집부터 팔라니 헛웃음…청와대 영구집권 권고?”
생수병 속 ‘미세플라스틱’, 수돗물의 3배…“혈관 타고 뇌로” 600만개 범벅

생수병 속 ‘미세플라스틱’, 수돗물의 3배…“혈관 타고 뇌로” 600만개 범벅
2026년 2월 9일

2026년 2월 9일
인기 클릭
Weekly Best

  1. 옥주현 “단순한 불륜 아냐”…뮤지컬 개막 앞두고 올린 글

    옥주현 “단순한 불륜 아냐”…뮤지컬 개막 앞두고 올린 글

  2. 전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

    전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

  3. ‘47세’ 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…“새로운 인연 만나”

    ‘47세’ 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…“새로운 인연 만나”

  4. 70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

    70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

  5. 송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”

    송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에
‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

가수, 영화배우, 모델 등 스타들이 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈