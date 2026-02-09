기사 검색
‘임신 21주차’ 남보라, D라인 공개…6월 출산 예정

입력 :2026-02-09 14:44:39
수정 :2026-02-09 14:44:39
사진=남보라 인스타그램 캡처
사진=남보라 인스타그램 캡처


배우 남보라가 임신 21주 차에 접어든 D라인을 드러냈다.

남보라는 9일 자신의 인스타그램 스토리에 “오운완(오늘 운동 완료)”이라는 글과 함께 필라테스 센터에서 찍은 사진을 게시했다.

사진 속 남보라는 검정 트레이닝복에 모자를 쓴 채 거울 셀카를 남기고 있다. 어느새 눈에 띄게 배가 불러온 그는 아름다운 D라인을 드러내고 있다.

출산을 앞두고도 운동에 나서면서 건강 관리에 집중하고 있는 모습이다.

한편 13남매 중 장녀인 남보라는 고등학생 시절인 2005년 MBC 예능 ‘일밤-천사들의 합창’에 대가족의 일상을 공개하며 얼굴을 알렸다. 이듬해 KBS 시트콤 ‘웃는 얼굴로 돌아보라’를 통해 연예계에 데뷔한 그는 영화 ‘써니’, 드라마 ‘해를 품은 달’과 ‘효심이네 각자도생’ 등에 출연했다.

그는 지난해 5월 동갑내기 비연예인과 결혼했으며, 같은 해 12월 임신 소식을 전했다. 출산 예정일은 오는 6월이다.

